Вибух на заправці в Махачкалі: кількість жертв зросла до 27, під завалами шукають людей (відео)

У МНС Росії заявили, що для ліквідації наслідків вибуху довелося залучити понад 70 рятувальників. Щонайменше 102 людини дістали різні поранення і травми внаслідок вибуху на АЗС.

Унаслідок вибуху на заправці в російському Махачкалі загинули 27 осіб. Про це повідомили в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії в Telegram.

Крім того, як повідомляється, поранення дістали 102 людини. Для ліквідації наслідків вибуху довелося залучити понад 70 співробітників МНС.

"Понад 70 співробітників МНС Росії продовжують розбір конструкцій і пошук постраждалих на місці пожежі в Махачкалі. Працює кінологічний розрахунок. Для сприяння муніципалітету в оцінці збитків направлено групу фахівців МНС Росії та місцевих рятувальників", — ідеться в повідомленні.

Крім того, користувачі також опублікували в мережі відео з моментом вибуху будівлі АЗС у Махачкалі.

Вибух у Махачкалі: що відомо

Увечері 14 серпня в Росії на околиці столиці Дагестану Махачкалі стався вибух на АЗС. Унаслідок вибуху загинули люди і почалася пожежа, яка перекинулася на автомобілі та навколишні будівлі.

Губернатор Дагестану Сергій Меліхов підтвердив, що вибух стався на автозаправці на в'їзді в Махачкалу. Згідно з попередніми даними, загинуло п'ятеро людей. Попередня причина — вибух газового балона.

Свідки розповіли, що спочатку вибухнуло приміщення автосервісу, розташованого неподалік ТЦ "Глобус". Після цього вогонь перекинувся на АЗС.

Також нагадаємо, що 11 серпня в Одинцово, Підмосков'я, загорівся склад. За даними МНС РФ, площа пожежі становила 2000 квадратних метрів. Місцеві жителі повідомили про їдкий запах паленої гуми й вибухи в районі загоряння.