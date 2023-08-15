"Є час здатися": Дональду Трампу висунули четверте обвинувачення

Колишнього президента США звинуватили у спробі скасувати свою поразку на виборах 2020 року в штаті Джорджія. За словами окружного прокурора Фані Вілліс, фігурантам розслідування встановили дедлайн до 25 серпня, інакше їх буде заарештовано.

Колишньому президенту США Дональду Трампу 14 серпня було висунуто четверте обвинувачення у скоєнні кримінального злочину. Велике журі Джорджії винесло широкомасштабний обвинувальний акт, у якому експрезидента звинувачують у спробі скасувати поразку на виборах 2020 року в штаті Джорджія, повідомляє Reuters.

Звинувачення, висунуті окружною прокуроркою Фултон Фані Вілліс, поглиблюють юридичні проблеми, з якими зіткнувся Трамп.

У великому 98-сторінковому обвинувальному висновку перераховано 19 обвинувачених. Усім підсудним було пред'явлено обвинувачення в рекеті, який використовується для переслідування членів організованих злочинних груп і тягне за собою покарання до 20 років позбавлення волі.

Серед обвинувачених колишній адвокат Трампа Руді Джуліані, колишній глава адміністрації Білого дому Марк Медоуз і колишній юрист Білого дому Джон Істман, колишній співробітник міністерства юстиції Джеффрі Кларк, а також Сідні Пауелл і Дженна Елліс (адвокати Трампа).

В обвинувальному висновку йдеться про те, що підсудні "свідомо й умисно приєдналися до змови з метою незаконно змінити підсумки виборів на користь Трампа".

"У Трампа та інших обвинувачених є час до полудня за східним часом (16:00 за Гринвічем) у п'ятницю, 25 серпня, щоб здатися добровільно, а не бути заарештованим", — сказала Вілліс. Вона заявила, що має намір судити всіх 19 підсудних разом.

"Це одностороннє представлення великого журі спиралося на свідків, які живлять свої особисті та політичні інтереси", — ідеться в заяві адвокатів Трампа Дрю Фіндлінґа, Дженніфер Літтл і Марісса Ґолдберґ.

"Ми з нетерпінням чекаємо докладного розгляду цього обвинувального акта, який, безсумнівно, настільки ж помилковий і неконституційний, як і весь цей процес", — додали адвокати колишнього президента.

Трамп став першим колишнім президентом в історії США, якому висунуто кримінальні обвинувачення.

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялося, що колишній американський президент не визнав своєї провини у справі про штурм Капітолія. Після судового засідання він назвав висунуте йому обвинувачення "переслідуванням" і сказав, що це "дуже сумний день для Америки".

Також, 1 серпня Велике федеральне журі висунуло колишньому президенту США Дональду Трампу обвинувачення. Експрезидента звинувачують у спробах вплинути на вибори 2020 року, які призвели до штурму Капітолія США 6 січня 2021 року.