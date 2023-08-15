Українці в Ізраїлі не можуть звернутися до лікаря: як вирішується проблема медстрахування, — ЗМІ

За даними місцевих журналістів, деякі лікарні були проінформовані про те, що поточне лікування українців не фінансуватиметься. А інсайдери назвали ситуацію, що склалася, "серйозною гуманітарною кризою".

Близько 14 000 українських біженців, які переїхали до Ізраїлю з початку повномасштабної війни, не мають права на медичні послуги. Але зараз проблема, пов'язана з медстрахуванням українців, судячи з усього, вже вирішується. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, що в нього відбулася розмова з міністром закордонних справ Ізраїлю Елі Коеном, який пообіцяв, що медичне страхування для українців в Ізраїлі залишиться чинним, а проблему вирішать швидко.

Кулеба зазначив, що ізраїльський колега особисто курує питання, а також згадав про те, що обговорювали ширший двосторонній порядок денний.

Як вирішується проблема медичних послуг для українців в Ізраїлі?

Минулого тижня ажіотаж викликали заяви про те, що українські біженці, які переїхали до Ізраїлю після початку повномасштабної війни з РФ, більше не зможуть отримати доступ до медичних послуг через закінчення терміну дії страховок.

Моше Реувен Азман, головний рабин України, привітав позитивний поворот у цьому питанні.

Від імені єврейської громади він подякував міністру Елі Коену, який, за його словами, виявив особисту ініціативу.

"Немає більш гуманного вчинку, ніж допомога біженцям війни у скрутні часи та полегшення їхнього тягаря", — сказав рабин.

Минулого тижня ізраїльські ЗМІ повідомляли, що близько 14 000 українських біженців, які прибули до Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення РФ, не мають права на отримання медичних послуг. Через те, що міністерство фінансів не продовжило термін дії страховок.

"Деякі лікарні вже були проінформовані про те, що поточне лікування не буде фінансуватися. Інсайдери схарактеризувати цю ситуацію як "серйозну гуманітарну кризу", — зазначали журналісти.

Посол України Євген Корнійчук розкритикував Ізраїль за припинення медичного страхування для біженців.

У заяві йшлося про те, що уряд Ізраїлю не тільки відмовився продавати Україні озброєння, а й припинив надання медичної допомоги для біженців, які втекли до Ізраїлю під загрозою вбивства.

Нагадаємо, що основна маса українських біженців у Чехії працює без відпусток і живе за межею бідності.

Також повідомлялося, що 10 000 українських біженців можуть депортувати з Великої Британії.