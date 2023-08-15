Влаштувався далекобійником: російський ексміністр виїхав до США через повістку (відео)

Денис Шаронов стверджує, що йому стало небезпечно перебувати в Росії і він запросив політичний притулок у США, оскільки це "єдине місце, звідки немає видачі".

Колишній міністр сільського господарства і споживчого ринку Республіки Комі Денис Шаронов переїхав із Російської Федерації до Сполучених Штатів і працює далекобійником. Про це пише видання RTVI 15 серпня.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Нові американці" ексміністр зазначив, що в США ставлення до робітників сильно відрізняється від того, що він спостерігав у своїй країні.

"Тут людина праці, чим би вона не займалася, якщо вона цим нормально займається, вона шанована", — сказав Шаронов.

Незабаром після публікації відеоролика, з ексміністром зв'язалися представники ЗМІ. Денис Шаронов зізнався журналістам, що покинув РФ у жовтні 2022 року, після того, як йому вручили повістку.

Шаронов стверджує, що двічі зазнавав кримінального переслідування в РФ. За його словами, повістка була сигналом про те, що йому небезпечно перебувати на території Росії.

"Що більше ти хорошого робиш — то менше ти влаштовуєш своє начальство", — пояснив Шаронов нападки у свій бік.

Ексчиновник вирішив попросити політичного притулку в США, оскільки, за його словами, це єдина країна, звідки "немає видачі". Він також зазначив, що не збирається до кінця життя працювати водієм вантажівки, однак "треба з чогось починати".

"Усе життя жив у Росії, любив свою Батьківщину, але зрештою так склалися обставини, що довелося спішно їхати. Ціла така драма життєва", — сказав Шаронов.

Нагадаємо, що 10 серпня кордон Росії та Литви перейшов російський лейтенант Іван Корольов, який відмовився служити в армії РФ і попросив політичного притулку. Чоловік заявив, що був учасником війни, але не стріляв в українців.