Не хотів брати участь у війні: лейтенант армії РФ просить політичного притулку у Литві (відео)

26-річний росіянин утік до Литви і заявляє, що не бажає брати участь у "кровопролитній війні". Тепер сподівається, що отримає політичний притулок.

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Кордон Росії та Литви перейшов російський лейтенант Іван Корольов, який відмовився служити в армії РФ і попросив політичного притулку. Чоловік заявив, що був учасником війни, але не стріляв в українців. Про деталі розповіло видання "BBC Російська служба".

Подія відбулась 10 серпня, стверджує видання. Саме тоді литовські прикордонники затримали чоловіка, який нелегально потрапив до Литва з Росії. Затримання відбулось у Вільнюсі, а після цього його перевезли на КПП, де він очікує рішення щодо політичного притулку.

Під час затримання чоловік пред'явив документи, в яких вказано, що його звати Іван Корольов, йому 26 років, він мав офіцерське звання лейтенанта.

Посвідчення особи Івана Корольова - BBC Російська служба Фото: BBC

Під час розмови з виданням, Корольов розповів, що він служив у військовій частині 59313-3, яка дислокувалась у селищі Тейсін Хабаровського краю Росії. Зазначимо, відстань від населеного пункту до Литви — близько 6 тис. км. З допису не зрозуміло, яким чином чоловік дістався до Вільнюсу і де саме перебувала його частина.

Чоловік запевняє, що участі у бойових діях не брав. Його обов'язки за місцем служби — перевірка артилерійських снарядів, які потім йшли на фронту в Україні для ударів по позиціях Сил оборони.

Рішення про втечу Корольов прийняв 3 серпня. Причина — небажання брати участь у війні Росії проти України: "Не хотів брати участь у кровопролитній війні, яку розв'язала моя держава. Зараз я перебуваю в Республіці Литва, де попросив політичного притулку".

Видання наголосило, що наразі немає впевненості, що заяви Корольова правдиві, а документи — не підробка. Поки що надіслали запит до Міноборони РФ і чекають на відповідь.

Зазначимо, 28 липня у Республіці Польща відреагували на заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо "туристів"-"вагнерівців": запевнили, що "приймуть як годиться".

Нагадуємо, ГУР Міноборони регулярно нагадує про програму для росіян "Хочу жить". Завдяки цій програмі вони мають можливість здатись в полон і не загинути в полях України. Також показали, в яких умовах живуть російські полонені. На відео, знятому в українській колонії, ув'язнені харчуються тричі на добу, споживають свіжовипечений хліб і мають усі у мови для комфортного життя.