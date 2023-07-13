Зарплати, стоматолог і посилки від рідних: як працює проєкт для полонених росіян "Хочу жить"

За словами речника ініціативи Віталія Матвієнка, з тих, хто взяв участь у проєкті "Хочу жить", не хочуть їхати в Росію під час війни близько 10%.

Related video

Із весни 2022 року й до сьогодні 20 тисяч військовослужбовців Російської Федерації скористалися проєктом "Хочу жить", повідомив його речник Матвієнко 13 липня в інтерв’ю "Главкому".

За словами Матвієнка, найбільше звернень було у 2022 році під час наступу ЗСУ на Харківщині та Херсонщині.

"Сплеск був минулого року, під час українського контрнаступу на Харківському напрямку і на Херсонщині. Цього року, з березня, ми отримуємо по 3 тис. звернень щомісяця. Це вдвічі більше порівняно з груднем 2022 року, коли ми мали щомісячно по півтори тисячі дзвінків", — розповів Віталій Матвієнко.

За словами речника проєкту, операції зі здачі у полон відбуваються раз на два дні. Україна гарантує кожному полоненому, що його буде оформлено як такого, що був взятий у полон під час бою.

Комфортні умови перебування

Потрапивши в полон, російські військові опиняються в комфортних умовах.

Україна відкрила для Міжнародного Червоного Хреста доступ до табору військовополонених на своїй території. За умовами перебування можна стежити постійно. На вимогу співробітників МЧХ навіть надаються додаткові зручності для полонених.

"До речі, у таборі справді дуже комфортні умови. Полонені можуть спокійнісінько собі відпочивати. Є час для занять спортом на будь-який смак і час на обідні перерви між роботою. Годують їх дуже якісно. Ті, хто потребують медичного обслуговування, можуть безперешкодно його отримати в таборі. До послуг полонених є стоматологічний кабінет, якщо вони забажають лікувати собі зуби. Там усе обладнано за останнім словом техніки. Настільки, що прибуваючи назад у Росію, полонений може похизуватися голлівудською посмішкою", — розповів речник проєкту "Хочу жить".

Якщо полонений працює, він отримує оплату в розмірі 10 гривень на людину на день у франковому еквіваленті (швейцарські франки, — ред.). Також полонені можуть отримувати посилки від родичів вагою до 20 кг.

Скільки Україна витрачає на утримання полонених

За інформацією Віталія Матвієнка, держава витрачає на утримання одного військовополоненого 10 тис. грн на місяць. Сума така, тому що стільки ж витрачається на утримання в'язнів у тюрмах.

"Хочу зауважити, що вартість утримання російського військовополоненого не така висока, як вартість життя військового ЗСУ. Тому чим більше солдатів агресора здаватимуться в полон, тим краще як для нас, так і для них. Вони врятують свої життя й зможуть повернутися додому. Україна готова прийняти абсолютно всіх російських військових у полон", — зазначив Матвієнко.

Що відомо про проєкт

Проєкт "Хочу жить" створений для військовослужбовців ЗС Росії та Білорусі, які хочуть здатися в полон. Працює за підтримки Міністерства оборони України та Головного управління розвідки.

З березня цього року щомісячно до координаційного штабу "Хочу жити" надходить стабільно по 3 тис. звернень від російських військових із проханням їх полонити, кажуть його представники.

Нагадаємо, у квітні понад 3000 російських військових добровільно здалися в полон. За результатами соціологічного дослідження Координаційного штабу проєкту, майже 40% росіян здалися в полон добровільно. Вищу освіту мають лише 10,9% опитаних.

Раніше, 16 квітня Фокус писав, що за березень 2023 року на сайті проєкту "Хочу жити" зафіксовано 12 млн відвідувань, а також Україна отримала понад 3000 звернень від росіян, які захотіли здатися в полон.