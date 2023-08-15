Росіянам зіпсували відпустку: авіакомпанія через санкції скасувала рейси в Єгипет (відео)

Компанія Boeing не продає до Росії запчастини для ремонту літаків, тому росіяни не можуть вчасно дістатись до місць відпочинку: страждають в аеропортах і обурюються ситуацією.

Російська компанія Red Wings скасувала кілька рейсів, які везли росіян на відпочинок в Єгипет, Казахстан, Туреччину тощо. Влада РФ спробувала натиснути на перевізників — пригрозили кримінальними справами. Про ситуацію написало агентство "Интерфакс".

Агентство зазначило, що проблеми з рейсами Red Wings почались 12 серпня і тривали до 15 серпня. 12 серпня скасували низку рейсів до Туреччини: пасажирів сиділи у аеропорту і страждали від спеки, чекаючи, поки їх повезуть в Анталію. Причина затримки — відсутність борта з Туреччини через "технічні причини".

Громадяни РФ поділились з місцевими ЗМІ враженнями від ситуації. Зокрема, вони зазначили, що дві доби не могли вилетіти в Анталью і у них "не витримали неври". Також одна з пасажирок поділилась тривогою, що буде мати мало днів на відпочинок в теплих краях: "Хвилює, що відпустка пройде… Ми туди приїдемо на день-два. Ми чекаємо рейсу, а його постійно відкладають".

Аналогічна ситуація — в аеропорту Анталії, де росіяни також очікують рейсу, який поверне їх на батьківщину.

Ситуація з рейсами в Анталію

Крім того, у деяких пасажирів виникли проблеми з багажем: погрожують працівникам аеропорту, що вони зустрінуться з юристами.

Росіяни намагаються отримати багаж

15 серпня аналогічна ситуація виникла з відпочивальниками, які прямували на курорт в Єгипет — до міста Шарм-ель-Шейх. Громадянам повідомили, що зламалось два з трьох літаків Boeing. В підсумку 400 пасажирів кілька годин просиділи в аеропорту Жуково, скаржачись на духоту. Того ж дня затримали рейси до Алма-Ати.

Росіяни в аеропорту "Жуково" чекають рейс в Єшипет

Компанія запевнила, що людям надали можливість переночувати у готелях за кошти авіакомпанії. Тим часом шукали працюючі літаки у інших російських авіакомпаній.

Пізніше стало відомо, що голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом "неналежного надання послуг компанією Red Wings". Зокрема, слідчий комітет вирішив з'ясувати, в чому ж причина проблема затримок рейсів.

Тим часом компанія Red Wings заявила, що відшукала можливості розвезти пасажирів за призначенням — відповідне повідомлення опублікували у офіційних соцмережах компанії.

Зазначимо, внаслідок вторгнення РФ в Україну компанія Boeing відмовилась обслуговувати літаки, які вона продала в Росію. Таким чином весь парк авіалайнерів "Боїнг" — усі 131 шт. (станом на 2015 рік) — втратили можливість отримувати запчастини для ремонту та користуватись іншими сервісними послугами. Втім попри санкції деякі запчастини все ж з'являлись — завдяки "паралельному імпорту" через треті країни.

Нагадуємо, міжнародна комісія дослідила компанії, дотичні до виготовлення баражуючих боєприпасів "Ланцет", які використовують ЗС РФ. З'ясувалось, що більшість з них досі не потрапили під санкції ні від України, ні від її партнерів.

Між тим українські бійці подякували японській компанії "Мазда": на фронті використовують пікап цієї фірми, який протримався у боях понад рік.