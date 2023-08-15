Не "Новачок": ЗМІ говорять про нову хвилю отруєнь журналістів РФ за кордоном (фото)

За даними The Insider, у Європі протягом останнього року кілька журналістів та активістів, які виступали проти режиму Володимира Путіна, були отруєні невідомими речовинами.

Російське видання The Insider провело детальне дослідження останньої хвилі отруєнь, що зачепила журналістів і активістів, які залишили Росію, за останній рік. У жовтні Олена Костюченко, журналістка видання "Новая газета" та "Медуза", зазнала отруєння в Мюнхені, а за тиждень схожі симптоми виявила Ірина Баблоян, журналістка "Эха Москвы", у Тбілісі. Навесні голова Фонду "Вільна Росія" Наталія Арно також була отруєна нейротоксичною речовиною.

Отруєння Олени Костюченко

Олена Костюченко, журналістка "Нової газети", покинула Росію після початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Вона опублікувала репортажі про російські воєнні злочини в Херсоні. Газета отримала попередження від Роскомнагляду і тимчасово припинила роботу.

Попри це, Костюченко вирішила продовжити репортерську діяльність. Планувала вирушити до Маріуполя, контрольованого Україною. Однак їй повідомили, що кадирівці (частина Росгвардії) отримали наказ знайти і вбити її. Це було підтверджено фрагментом аудіозапису, де вона обговорювала поїздку. Згадала, що в Херсоні під її квартирою стояла підозріла машина з антеною на даху, можливо, для прослуховування.

Джерело з української розвідки повідомило, що планується вбивство журналістки "Нової газети" Олени Костюченко в Україні, і орієнтування вже розіслали на російських блокпостах. За тиждень до цієї події, журналістку The Insider Оксану Бауліну було вбито в Києві. Її та її супроводжуючих атакували боєприпасом невідомого типу, і це був єдиний випадок такого роду в цей день.

Олена Костюченко, російська журналістка

Олена Костюченко покинула Запоріжжя та Україну, маючи намір деякий час провести в Європі, закінчити книжку і згодом повернутися в Росію.

Наприкінці квітня головний редактор "Нової Газети" Дмитро Муратов попередив Костюченко, що повернутися в Росію їй не можна через загрозу вбивства. Раніше газета стикалася з погрозами, але тепер Муратов був наполегливий у забороні на повернення.

Костюченко переїхала до Берліна, працюючи для "Медузи". Вона планувала поїздку до Ірану та України. Однак утруднилася з отриманням візи в Україну через хакерську атаку на сайт посольства.

Увечері 17 жовтня вона вирушила до Мюнхена, потім до Берліна. Наступного дня її стан погіршився — головний біль, втома. Костюченко повернулася у квартиру і заснула, пізніше описавши сильну задишку і швидкий пульс.

Наступного ранку Костюченко відчула сильний біль у животі, вище від шлунка, з болем у хребті та запамороченням. Цей день став початком безсоння, болю та постійної нудоти. Вона відвідала лікаря, який підозрював наслідки COVID-19.

Пізніше аналізи крові виявили підвищені показники печінкових ферментів і кров у сечі. Було розглянуто вірусний гепатит, але тести були негативні. Поступово болі вщухли, але з'явилися набряклість, почервоніння і набряки на руках і ногах, а також проблеми зі сном.

Лікарі провели великі дослідження, виключивши аутоімунні захворювання та інші причини. Лікар, пов'язаний із "Медузою", поцікавився можливістю отруєння, і через місяць інший лікар підтвердив виключення всіх причин, окрім можливого отруєння, запропонувавши аналізи на токсини в клініці "Шаріте".

Костюченко звернулася в поліцію для здачі аналізів на токсини після отруєння. Допит і розслідування проводив той самий слідчий, що й у випадках з убивством Хангошвілі та отруєнням Верзилова. Поліцейські перевірили Костюченко на радіацію і виявили відсутність радіоактивних речовин.

Симптоми Костюченка поступово зникли, залишивши лише слабкість. Вона працює повноцінно не більше трьох годин на день. Аналізи крові могли б показати природу отруєння, але стали об'єктом дивних подій. Після взяття крові в лікарні, поліцейські спочатку повідомили, що лікарі неправильно зрозуміли запит поліції і провели аналіз тільки на алкоголь і наркотики. Поліція обіцяла взяти додатковий аналіз на токсини, але заявила про нестачу крові в лікарні.

Отруєння Наталії Арно в Празі

Наталія Арно — президент Фонду "Вільна Росія", що займається підтримкою активістів і аналітикою проти путінського оточення. 2 травня 2023 року після заходу в Празі вона повернулася в готель і виявила відчинені двері номера. Протягом наступних годин вона відчула жахливий біль, який поширився по тілу. Вона не звернулася до лікарів у Празі, а полетіла до Вашингтона, де виявила, що була отруєна нейротоксичною речовиною.

Наталія Арно, правозахисниця

Аналізи крові підтвердили отруєння, правоохоронні органи США почали розслідування. Експерти припускають, що її могли отруїти нервово-паралітичною речовиною, можливо, отрута потрапила в її порожнину рота через чищення зубів. Схожий випадок стався у Вільнюсі 2021 року, де вона також відчула запах парфумів у номері та з'явилися симптоми отруєння.

Ймовірне отруєння Ірини Баблоян у Тбілісі

Журналістка "Эха Москвы" Ірина Баблоян переїхала до Тбілісі. Увечері 25 жовтня вона відчула слабкість, а на ранок прокинулася зі слабкістю і запамороченням. З'явилися болючі долоні та стопи. Після поїздки в Єреван вона відчула нездужання, запаморочення, біль у животі та металічний присмак у роті. Раптово з'явилися і зникали шкірні почервоніння. Симптоми зникли за кілька днів, але почервоніння тривало.

Ірина Баблоян відчула слабкість після поїздки в Єреван

Ірина не зверталася до токсиколога одразу після отруєння. Аналізи на алергію були негативні. У Берліні вона здала кров для токсикологічного аналізу, але результати загубилися. Нещодавно вона здала аналізи знову, але складно знайти сліди токсинів після стількох місяців. Експерти вважають, що клінічна картина не пов'язана з відомими захворюваннями, і вірогідною є версія про екзогенне отруєння, можливо, схожим агентом, що й у Костюченко.

Непідтверджені отруєння: Любов Соболь та Ельвіра Вихарева

Протягом останнього року дві публічні фігури — активістка Любов Соболь і московська активістка Ельвіра Віхарєва — заявили про свої отруєння. Любов Соболь заявила, що була отруєна в Берліні після поїздки. Однак лікарі, опитані The Insider, не бачать підтвердження отруєння в її симптомах. Що стосується Ельвіри Віхаревої, вона заявила про кілька отруєнь дихроматом калію, але експерти вважають, що описані симптоми складно пояснити отруєннями. Розслідування також виявило непослідовності та суперечності у висловлюваннях Віхаревої, що порушує питання про правдивість її тверджень.

Нагадаємо, у березні 2022 року Bellingcat повідомляв, що у трьох членів делегації, які брали участь у переговорах між Україною і Росією, було виявлено симптоми отруєння хімічною зброєю.