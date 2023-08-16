Вибух на АЗС у Махачкалі підлаштували російські спецслужби, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО, силовики навмисне тримають населення в напрузі, щоб вони не розслаблялися і "не починали думати головою".

Вибух у Махачкалі ввечері 14 серпня підлаштували спецслужби Російської Федерації, щоб залякати населення. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, з кожним днем російській владі все важче і важче тримати своє населення під контролем.

"Вони повинні постійно перебувати в напрузі. Тому що, якщо вони будуть розслаблені, вони почнуть щось думати головою", — сказав Данілов

Він також заявив, що спецслужби весь час лякають росіян, влаштовуючи на території РФ терористичні акти.

"Я більш ніж упевнений: те, що сталося в Дагестані, — це терористичний акт, який вчинила Російська Федерація", — зазначив Данілов.

Крім того, секретар РНБО прокоментував чутки про підготовку провокації на Курській атомній електростанції. За його словами, виключати того, що щось станеться, не можна. Однак, щоб не сталося, Україна не матиме до цього стосунку.

"Ми не вбиваємо їхніх дітей, на відміну від них", — сказав Данілов.

Олексій Данілов про вибух у Махачкалі (дивитися з 5 хвилини)

Вибух у Махачкалі: що відомо

Увечері 14 серпня в Росії на околиці столиці Дагестану Махачкалі стався вибух на АЗС. Унаслідок вибуху загинули люди і почалася пожежа, яка перекинулася на автомобілі та навколишні будівлі.

Губернатор Дагестану Сергій Меліхов підтвердив, що вибух стався на автозаправці на в'їзді в Махачкалу. Згідно з попередніми даними, загинуло п'ятеро людей. Попередня причина — вибух газового балона.

Свідки розповіли, що спочатку вибухнуло приміщення автосервісу, розташованого неподалік ТЦ "Глобус". Після цього вогонь перекинувся на АЗС.

Пізніше стало відомо, що внаслідок інциденту загинуло 27 осіб. У МНС Росії заявили, що для ліквідації наслідків вибуху довелося залучити понад 70 рятувальників. Щонайменше 102 людини дістали різні поранення і травми внаслідок вибуху на АЗС.