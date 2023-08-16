"Серйозні виклики": президентка Молдови Санду очікує, що війна в Україні завершиться нескоро

Очільниця країни наголосила, що "джерелом нестабільності" є РФ. Вона звинуватила Кремль в спробах повалення влади Молдови та вкотре завірила у підтримці України.

Президентка Молдови Мая Санду 16 серпня зустрілася з послами країни та розповіла про напрям розвитку країни. Її слова передали журналісти NewsMaker.

Лідерка заявила, що важливими напрямками для дипломатії Молдови є просування ролі країни як чинника безпеки та вступ до Євросоюзу.

"Ми прагнемо якнайшвидше розпочати переговори про вступ", — зазначила вона.

Санду сказала, що настав "вирішальний момент" і від темпів розвитку країни залежить її майбутнє. У цьому контексті вона згадала про російсько-українську війну.

"Ми всі знаємо, наскільки серйозними є нинішні виклики, тому що війна, на жаль, триває, і ми не бачимо ознак того, що вона скоро закінчиться", — зазначила президентка.

Вона підкреслила, що Молдова і надалі підтримуватиме Україну, та назвала Росію "джерелом нестабільності". Політикиня нагадала, що цьогоріч росіяни намагались дестабілізувати ситуацію в країні та навіть спробували повалити конституційну владу. Водночас Румунію лідерка вважає важливим "захисником".

"Наша активна, збалансована і послідовна зовнішня політика дозволила нам зберегти мир і стабільність у країні, попри війну, подолати важку зиму, підтримати економіку, продовжити важливі реформи, які є життєво важливими для просування на нашому європейському шляху", — додала Санду.

Нагадаємо, 7 серпня у Міноборони Румунії проінформували про надання військової допомоги Молдові. Також представники країн обговорили співробітництво в оборонній сфері та удари ЗС РФ по портах на Дунаї.

14 серпня у ЗМІ повідомили, що частина дипломатів та працівників посольства РФ у Кишиневі залишили Молдову. Зазначалось, що йдеться про 45 осіб.