Допомога від Британії: робітники заводу, де виробляють ракети для України, зупинили страйки

За словами журналістів, Міністерство оборони Великої Британії зважилося на переговори з працівниками підприємства, яке виготовляє ракети Storm Shadow і Brimstone для України.

На британському збройовому заводі Defence Munitions Beith, який виробляє ракети Storm Shadow і Brimstone для України, два тижні тривав страйк. Про це пише видання The Guardian.

За словами журналістів, підприємство в графстві Ейршир відновило роботу після того, як Міністерство оборони Великої Британії зважилося на переговори з працівниками. Передбачається, що відомство надасть нові пропозиції щодо поліпшення заробітної плати та бонуси для співробітників, які виконують "неробочі" функції, як-от навантаження ракет. Обидві сторони проведуть переговори в арбітражній і примирній службі Acas, щоб укласти угоду.

"Ми передаємо цю суперечку в службу примирення Acas, яка допоможе нам вивчити потенційні можливості, про які ми можемо домовитися, щоб знайти рішення. Це добровільний процес, і він є чітким показником нашої готовності та наміру конструктивно і продуктивно взаємодіяти з GMB для вирішення цієї проблеми", — сказав неназваний представник Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що 10 серпня ЗМІ повідомляли про страйки співробітників на підприємстві GMB. На об'єкті Beith збираються і розподіляються ракети Storm Shadow і Brimstone, які Міністерство оборони відправляє Україні.

У місцевій профспілці вважають, що некваліфіковані робітники теж мають отримувати бонуси, як менеджери і кваліфіковані колеги. Страйк підтримують 93% членів профспілки.

Профспілка опублікувала лист Михайла Волинця, голови Конфедерації вільних профспілок України, в якому йдеться про те, що співробітники Beith зіграли "вирішальну роль" у постачанні Україні боєприпасів.