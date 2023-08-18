У Нижньому Новгороді біля будівлі ФСБ підняли прапор України (відео)

За день до цього на дротах висів пакет. Співробітникам МНС довелося залучити пожежну машину, щоб демонтувати український прапор.

У п'ятницю, 18 серпня, біля будівлі Федеральної служби безпеки, що примикає до будівлі, в російському Нижньому Новгороді було помічено національний прапор України. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Нижний №1".

У відповідь на інцидент, місцеві адміністративні особи оперативно прибули на місце події та викликали фахівців пожежної служби та Міністерства з надзвичайних ситуацій для проведення відповідних заходів.

Місцеві ЗМІ пишуть, що його повісили на вулиці Родіонова.

Свідки події розповіли, що за день до цього на дротах був закріплений великий мішок. Рано вранці 18 серпня мішок зірвався, розкривши на очах у всіх прапор України.

"Прапор оперативно демонтували співробітники МНС. Для цього навіть довелося підключати пожежну машину", — поскаржилися росіяни.

Нагадаємо, що в центральному парку "Ваке" в Тбілісі стався інцидент — невідомий зірвав прапор України.

А в Санкт-Петербурзі в районі Таврійського палацу на флагшток підняли прапор України. Державний прапор України підняли з приводу початку чергової сесії Міжпарламентської асамблеї країн СНД. Український прапор майорів поруч із прапором Співдружності незалежних держав і державними прапорами Узбекистану, Молдови та РФ.