Власники будинку на Гаваях розповіли, як їхнє житло залишилося неушкодженим в епіцентрі пожежі

Пара купила будинок три роки тому і зробила там ремонт. Деякі нововведення і врятували житло від вогню.

Масштабні пожежі, які прокотилися островом Мауї на Гаваях, практично повністю знищили історичне місто Лагайна: 2200 будівель, переважно житлові будинки, повністю згоріли або пошкоджені, випалено 850 гектарів землі. Яким же дивом стало те, що серед руїн, котрі зараз являють собою Лахайну, стоїть один абсолютно вцілілий приморський будинок, пише LA Times.

На аерофотознімках видно, що будинок із червоним дахом і яскраво-білим фасадом все ще перебуває в первозданному вигляді на тлі сірого попелястого пейзажу, яким він оточений.

Журналісти з'ясували, що його власники, Дора Етуотер Міллікін та її чоловік Дадлі Лонг Міллікін III, нещодавно відремонтували нерухомість вартістю $4 мільйони, і внесені зміни посприяли тому, що вогонь оминув її стороною.

Подружжя розповіло, що будинок — повністю дерев'яний, і вони не обробляли його від вогню жодними розчинами. Однак у процесі ремонту вони замінили асфальтовий дах на товстостінний металевий і обрізали гілки дерев, що оточують будинок, щоб знизити ризик поширення термітів.

Господар будинку наголосив, що жодне з нововведень не мало на меті вогнетривкість, але саме вони і врятували їхній будинок.

Вогонь знищив у Лахайні 2200 будівель Фото: Getty

"Коли все це відбувалося, були шматки дерева — шість, 12 дюймів завдовжки — які горіли і майже ширяли в повітрі з вітром і всім іншим. Вони падали на дахи людей, а якщо це був асфальтовий дах, то він загорявся. Падаючи на землю, вони підпалювали листя навколо будинку", — наголосив чоловік.

Дахи є основним фактором, що впливає на займання будинку, тому що вони являють собою найбільшу площу поверхні, на яку може впасти тліюче вугілля.

На момент пожежі пара гостювала у рідних у Массачусетсі. Наступного дня Міллікінам зателефонували з округу і повідомили, що їхній будинок уцілів. Відтоді багато хто називає це житло "диво-домом".

Етуотер Міллікін та її чоловік живуть на Мауї майже 10 років і купили нерухомість близько трьох років тому. Вона художниця, чиї картини присвячені прибережним пейзажам Нової Англії, а він нещодавно вийшов на пенсію.

В уцілілому будинку є художня майстерня

Після пожеж близько 1000 осіб вважаються зниклими безвісти. Остаточне число загиблих може становити близько 500 жителів. Губернатор Джош Грін заявив, що не хоче гадати про те, скільки жертв, але вважає, що протягом наступних кількох тижнів ця цифра й надалі зростатиме приблизно на десять осіб на день.

Рятувальники все ще прочісують завали в Лагайні, і офіційні особи заявили, що вони обшукали приблизно 78% постраждалого району.

Таким місто Лагайна було до пожеж

Раніше Фокус писав, що медіамагнат і телеведуча Опра Вінфрі приїхала в центр допомоги постраждалим, але нарвалася на критику через свою показну благодійність.