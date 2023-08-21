Під Москвою сталася масштабна пожежа: до гасіння залучили авіацію (відео)

За даними росЗМІ, наразі до гасіння загоряння залучено понад 80 осіб і 25 одиниць техніки. Пожежа поширилася на 3 тисячі квадратних метрів.

На території Богородського округу Підмосков'я в Росії сталося загоряння складу, на якому зберігалися лакофарбові товари. Вогонь поширився на площу близько 3 тисяч квадратних метрів. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Повідомляється про те, що гасіння пожежі ускладнене через значну кількість легкозаймистих матеріалів на складі й складну структуру будівлі. Для боротьби із загорянням було задіяно понад 80 осіб і 25 одиниць спеціальної пожежної техніки.

Також до гасіння пожежі вже залучили вертоліт Ка-32 МНС Росії та ще один Ка-32 Московського авіаційного центру.

Нагадаємо, що Міноборони Росії 21 серпня заявило про "чергову спробу київського режиму" атакувати БпЛА літакового типу російську столицю та похвалилося успішною роботою ППО. Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що український безпілотник збили неподалік від її будинку.

Раніше повідомлялося, що в Росії шукають способи захистити Москву від українських БпЛА. У РФ визнають, що російська столиця зазнаватиме нальотів дронів до кінця війни.