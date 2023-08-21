Введено режим НС: у Воронезькій області виявили небезпечну сибірську виразку, — росЗМІ

За словами журналістів, інфекція передалася внаслідок контакту з тушею інфікованої тварини. Район закритий для відвідування після введення режиму НС.

У Воронезькій області виявили сибірську виразку і ввели режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

У Панінському муніципальному районі Воронезької області зареєстровано перший випадок зараження сибірською виразкою. Про це повідомила пресслужба регіонального управління Росспоживнагляду. Інфекція передалася внаслідок контакту з тушею інфікованої тварини. Лабораторні дослідження, проведені експертами Ставропольського протичумного інституту Росспоживнагляду, підтвердили діагноз.

На території району ввели режим надзвичайної ситуації до 16 листопада 2023 року. Район закритий для відвідування сторонніми. Місцевим жителям заборонено ввезення, вивезення, переміщення та забій сприйнятливих тварин, а також продуктів із них та операції з кормом. Обмежено рух більшості видів транспорту.

Чим небезпечна сибірська виразка

Сибірська виразка — особливо небезпечна інфекційна хвороба людини та ссавців. Захворювання спричиняє бактерія Bacillus anthracis. Хвороба протікає блискавично, надгостро, гостро і підгостро.

Сибірська виразка, відома з найдавніших часів під назвами "священний вогонь", "перський вогонь" тощо, неодноразово згадувалася у творах античних і східних письменників і вчених. Детальний опис клініки цієї хвороби був зроблений французьким лікарем Мораном 1766 року. У дореволюційній Росії, зважаючи на переважне поширення в Сибіру, це захворювання отримало назву "сибірська виразка", коли російський лікар С. С. Андрієвський 1788 року описав у творі "Про сибірську виразку" велику епідемію цієї інфекції в західносибірському регіоні.

Збудник у споровій формі зберігає життєздатність у ґрунті багато років.

Нагадаємо, що в Росії діагноз "сибірська виразка" поставлено чотирьом жителям Республіки Тива, першого хворого госпіталізували наприкінці червня.