Україна заборонить в'їзд громадянам Ізраїлю, якщо депортації українців триватимуть, — ЗМІ

На погрози посла Євгена Корнійчука в МЗС Ізраїлю відповіли, що на прикордонних переходах запровадили зміни, які полегшують в'їзд громадян України до Ізраїлю.

Посол України в Ізраїлі минулої неділі попередив, що українські кордони будуть зачинені перед святом Рош га-Шана і таким чином тисячі ізраїльських ультраортодоксів не зможуть здійснити щорічне паломництво до Умані. Про це повідомляє Haaretz.

Повідомлення посла Євгена Корнійчука має назву "Недвозначне послання української держави Ізраїлю". Дипломат пояснив, що якщо депортації українців з Ізраїлю не припиняться, в'їзд ізраїльтян до Умані буде заборонено, а безвізовий режим, що діє між країнами, зупинено.

У МЗС Ізраїлю відповіли, що позиція "високопоставлених керівників уряду" України дещо відрізняється.

Заяву посла було зроблено після низки обмежень, які ізраїльський уряд встановив для українських біженців, зокрема припинення медобслуговування українців в Ізраїлі.

Корнійчук посилався на заяву президента Володимира Зеленського, який вислухав доповідь від різних держвідомств щодо утисків прав громадян України за кордоном.

За словами посла, немислимо, що Україна докладає зусиль, щоб прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, з високим ризиком для безпеки, тоді як ізраїльський уряд жорстоко поводиться з громадянами України, які приїжджають до Ізраїлю в рамках угоди між країнами.

В ізраїльському МЗС відповіли, що немає підстав для таких погроз, оскільки Ізраїль демонструє прихильність до України та українського народу і продовжує надавати гуманітарну допомогу.

Статистику, яку навів Корнійчук про те, що кожного десятого українця нібито депортують з ізраїльських аеропортів, дипломати Ізраїлю назвали дуже далекою від реальності і також повідомили, що віднедавна на прикордонних переходах запровадили зміни, які полегшують в'їзд громадян України до Ізраїлю.

Нагадаємо, що 14 серпня дипломат Євген Корнійчук заявив, що через війну немає можливості забезпечити повну безпеку громадян Ізраїлю, які їдуть в Умань на Рош га-Шана.

Також повідомлялося, що 30 червня Нетаньяху відповів на звинувачення посла України в "проросійській позиції" Ізраїлю. Він заявив, що слова про невиконання обіцянок щодо допомоги Україні не відповідають дійсності.