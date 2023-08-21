Екстремальна екскурсія обернулась загибеллю: у Москві знайшли тіла п'яти дигерів (фото)

Група екстремалів вирушила у подорож підземними тунелями, однак згодом почалася злива. Гід встиг написати колезі тривожне повідомлення про погодні умови перед тим, як колектор затопило і чоловік перестав виходити на зв’язок.

20 серпня у підземних тунелях в центрі Москви зникла група дигерів. Пізніше в столичній річці виловили тіла учасників екстремальної екскурсії. Про це 21 серпня повідомили у російському медіа Mash.

Група з восьми людей вирушила у підземельну подорож приблизно о 14:00, і вже за годину гід Костянтин Філіппов написав колезі повідомлення про зливу. Невдовзі він перестав відповідати на дзвінки.

За даними ЗМІ, колектори почало заливати водою, і дигери не змогли вибратися на поверхню. Спочатку знайшли тіла 17-річного Гліба та 15-річної Вікторії — родичів директора з маркетингу групи IT-компаній "Ланіт" Дмитра Маркушкіна. Пізніше у Москву-ріку винесло тіло ще однієї неназваної особи.

План екскурсії групи, яка обернулася зникненням та загибеллю учасників Фото: Mash

Згодом в столиці РФ знайшли ще два тіла. Загалом відомо вже про п’ятьох загиблих внаслідок невдалої екскурсії.

Дигер Данило Давидов у коментарі "РИА Новости" зазначив, що учасники подорожі підземеллям могли врятуватись у двох укриттях у колекторі.

Після повідомлень про можливі жертви Давидов разом з колегами спустився туди, але нікого не виявив.

Знімок, оприлюднений у соцмережах після трагедії Фото: 112

Трагічна екскурсія у Москві: що відомо про зниклого гіда

Як відомо, екскурсію колектором проводив 31-річний Костянтин Філіппов. За інформацією медіа 112, він працював гідом понад три роки та після прогулянки перестав виходити на зв’язок.

Фото: Mash Фото: 112

У Mash проінформували, що Філіппов займався активними видами спорту — ходив у піші походи та підіймався у гори.

"Під час вчорашньої зливи він повів туристів підземними тунелями в центрі столиці й потрапив під потужну зливу — вода затопила підземні ходи, і хлопці не змогли вибратися", — йдеться в публікації.

Загибель щонайменше п’яти дигерів у центрі Москви: правоохоронці порушили справу

У медіа написали, що після смертельної екскурсії у Росії порушили кримінальну справу.

Слідчі підозрюють 31-річного організатора та керівника дигерів Микиту Дубаса. За версією правоохоронних органів, він надав послуги, які не відповідали вимогам безпеки. Чоловіка викликали на допит.

Фото: Mash Фото: 112 Фото: 112

Пізніше стало відомо, що слідчий комітет прагне арештувати Дубаса.

"Зараз слідчі з'ясовують, чому досвідчені дигери проігнорували інформацію про погані погодні умови, і попри зливу повели групу з неповнолітніми в колектор", — передали в ЗМІ.

За даними Mash, Дубас заперечує причетність до трагедії. Він заявив, що давно не займається екскурсіями.

"Проте остання СМС від зниклого гіда Костянтина Філіппова прийшла саме йому", — підкреслили автори контенту.

У соцмережах підозрюваного вказано, що він проводить екскурсії як підземний гід з 2012 року.

Згодом у медіа 112 проінформували, що вдома у Дубаса проходить обшук. Автори контенту з посиланням на власні джерела зазначили, що під час події чоловік перебував у Білорусі.

"Його колега Костянтин Філіппов учора вдень перестав виходити на зв'язок. Тоді Дубас вирішив негайно їхати до Москви, підозрюючи, що сталося щось серйозне. Наразі він співпрацює зі слідством. Найближчим часом чоловікові висунуть звинувачення", — йдеться у пості.

У столиці РФ загинула група екстремалів: реакція влади

На подію відреагував у соцмережах мер Москви Сергій Собянін. Він написав, що сталася "жахлива трагедія".

"Під час самоорганізованого спуску у водостічному колекторі загинули люди. Пошук зниклих продовжується. Правоохоронні органи встановлюють всі обставини. Співчуваю рідним та близьким загиблих", — заявив міський голова столиці Росії.

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