Несанкціоноване літо: журналісти з'ясували, як російські олігархи відпочивають у Європі (відео)

За словами журналістів, у Франції та Італії можна помітити готелі, вілли і приватні літаки олігархів, які підтримують політику Кремля.

П'ятизіркові готелі російських олігархів у Європі відновлюють свою роботу після санкцій або успішно переписуються на менеджерів. Йтиметься про власність близьких до Кремля мільярдерів в Італії та Франції. Про це повідомляє у своєму розслідуванні "Українська правда".

За словами журналістів, у цих країнах можна помітити й приватні літаки олігархів, які й далі підтримують політику Кремля.

Готелі у Франції Геннадія Тимченка та його дружини

У розслідуванні йдеться про те, що російський олігарх Геннадій Тимченко, один із головних друзів Володимира Путіна, є одним із 10 найбагатших людей у Росії. Він і його дружина перебувають під "максимальними санкціями".

Повідомляється, у Франції у Тимченка є мережа готелів, які працюють досі. Приміром, у Ле-Лаванду розташований п'ятизірковий готель "Клаб де Кавальєр і Спа". Його головною власницею є дружина Тимченка Олена.

Геннадій Тимченко з дружиною Оленою Фото: Украинская правда

За словами журналістів, ще в березні 2023 року готель не працював. Однак через п'ять місяців — там помітили туристів, які відпочивають.

"Готель "Клаб де Кавальєр і Спа", що вирізняється стриманою розкішшю і непередаваною чарівністю, імпозантно підноситься на березі красивого пляжу з дрібним піском", — сказано на сайті готелю.

Клаб де Кавальєр і Спа Фото: Скриншот

Видання повідомило, що готель, схоже, отримав дозвіл на роботу від французького уряду. Крім того, продовжує працювати й інший готель сім'ї Тимченків, який розташований неподалік курорту Куршавель. Йдеться про заклад "Гран Кер і Спа". На сайті йдеться, що він пропонує гостям "високий рівень 4-зіркового обслуговування".

Гран Кер і Спа Фото: Украинская правда

За словами журналістів, обидва готелі контролюються однією компанією, президентом якої була дружина Тимченка Олена. Однак після того, як проти неї ввели санкції після 24 лютого 2022 року, вона склала повноваження, але залишилася бенефіціаром. У французьких реєстрах про рішення управління компаній повідомляють, що гроші, отримані від експлуатації готелів, не надходитимуть Олені Тимченко безпосередньо або через посередників.

Готелі в Італії Володимира Євтушенкова

У розслідуванні йдеться, що Володимир Євшутенков — це російський мільярдер, який є співвласником підприємства-постачальника радіообладнання Міноборони Росії. У Форте-дей-Мармі розташований готель під назвою Dalmazia beach club. Він належить компанії, власником якої є наближена до Євтушенкова людина. До грудня 2022 року готель належав компанії "Інтурист", яка була частиною концерну безпосередньо Євшутенкова.

Володимир Євтушенков Фото: Скриншот

Також повідомляється, що недалеко від Dalmazia beach club розташований інший п'ятизірковий готель Principe, який також до кінця 2022 року належав концерну Євтушенкова. Тепер він належить російському "Отель-Холдинг", зареєстрованому 2022 року. Власницею холдингу є Олена Брусилова, яку називають цивільною дружиною Євтушенкова.

Володимир Євтушенков та Олена Брусилова Фото: Скриншот

Пляжний клуб Dalmazia Фото: Скриншот

Повідомляють, що зараз заклад Principe працює. За словами журналістів, там багато відпочивальників, зокрема туристів із Росії. Номер у цьому готелі коштує близько 1900 євро за ніч. У 2022-му році компанія, що володіє готелем, отримала рекордний виторг — майже 11 млн євро.

Principe Фото: Скриншот

Журналісти зазначили, що з бізнесом Євтушенкова афілійована компанія "Кронштадт", яка займається виробництвом БПЛА.

Вілла в Сентр-Тропе Андрія Бокарєва

Видання повідомляє, що Андрій Бокарєв — російський олігарх, який до 2017 року був співвласником концерну "Калашников". Також є співвласником компанії "ТрансМашХолдинг". Ба більше, Бокарєв і Євтушенков були присутні на зустрічі з Путіним у Кремлі під час першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Володимир Путін і Андрій Бокарєв Фото: Скриншот

Повідомляється, що в Сентр-Тропе у сім'ї Бокарєва є вілла. Звідти в липні 2023 року в соціальних мережах почала публікувати фотографії колишня дружина Бокарєва Ольга. За словами журналістів, жінка відпочиває там понад місяць. Там же перебуває і донька Бокарєва з подругою. Примітно, що ця подруга є онукою іншого російського олігарха, власника футбольного клубу "ЦСК Москва" Євгена Гінєра.

Колишня дружина Бокарєва Ольга Фото: Скриншот Дочка Андрія Бокарєва

Євген Гінер Фото: Скриншот

У розслідуванні йдеться про те, що відпочивати сім'ї російських олігархів люблять у клубі "Опера" на Лазурному березі в Сентр-Тропе. Зазначається, що іноді для гостей клуб вмикає сигнал повітряної тривоги для розваги.

Клуб "Опера" Фото: Скриншот

Розслідування "Української правди" про відпочинок олігарфів РФ у Європі

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що сім'ї ексчиновників України помітили в Монако. Журналісти в новому розслідуванні помітили безліч дорогих автомобілів на українських номерах. При цьому, деякі громадяни, які залишилися під час війни в королівстві, почали змінювати реєстрацію на іноземну, щоб уникнути зайвої уваги.