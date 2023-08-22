"За образу Лукашенка": білоруса засудили до безстрокового психіатричного лікування

За інформацією білоруських правозахисників, чоловік може провести залишок життя в психіатричній лікарні під суворим наглядом.

Білоруський правозахисний центр "Вясна" 21 серпня повідомив, що в Республіці Білорусь Ігоря Попова засуджено за політичні заяви, які він розміщував у соціальних мережах.

За інформацією правозахисників, 54-річного чоловіка засудив білоруський суд за "образу" Олександра Лукашенка. Чоловік, який писав в інтернеті, може провести залишок життя в психіатричній лікарні під суворим наглядом. Весь процес відбувався за закритими дверима.

12 травня Мінський міський суд виніс вирок Попову. Йому висунули обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі. Хоча суд відбувся кілька місяців тому, про його перебіг і підсумки нічого не було відомо, оскільки сам судовий процес та оголошення вироку відбувалися за зачиненими дверима.

Тільки в понеділок білоруський правозахисний центр "Вясна" повідомив, що чоловіка засуджено за політичні заяви, які він розміщував в інтернеті. За словами активістів, 54-річного чоловіка засудили за "образу Лукашенка", "образу представників влади" і "погрозу розправою щодо співробітників МВС". За свої дії він був засуджений до безстрокового примусового психіатричного лікування під суворим наглядом. Ігоря Попова доставили в Гайчюнську психіатричну лікарню.

Як стверджують правозахисники, лікарня реалізує рішення білоруських судів про примусове лікування осіб, які "вчинили небезпечні діяння і становлять особливу загрозу для суспільства". За даними "Весны", цей медичний заклад є прикладом репресій проти противників режиму Лукашенка. Наразі в білоруських в'язницях утримують 1492 політв'язнів.

Нагадаємо, 18 серпня Лукашенко заявив, що Росія досягла мети вторгнення в Україну. Якщо на Білорусь "нападуть", то він готовий вдарити по "центрах ухвалення рішень".

Крім цього, Лукашенко визнав, що ЗС РФ зайшли в Україну з території Білорусі. За словами Олександра Лукашенка, президент РФ Володимир Путін не говорив йому про те, що планує війну, однак напередодні повномасштабного вторгнення в Україну попросив "прикрити" його, якщо "щось трапиться".