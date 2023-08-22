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"Обігнали Німеччину": РФ за підсумками 2022 року увійшла до топ 5 найбільших економік світу, — Путін

Володимир Пєнов
Фото: Getty Images | Володимир Путін, президент РФ

За словами президента країни-агресорки, попри прогнози західних експертів, російська економіка нібито відчуває небувале зростання.

За підсумками 2022 року Росія нібито посіла місце в п'ятірці найбільших світових економік і випередила Німеччину. Про це 22 серпня заявив президент РФ Володимир Путін під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів, повідомляє офіційний портал Кремля.

Лідер країни-агресорки зазначив, що попри негативні прогнози, які продовжують лунати від "деяких західних експертів", Росія зуміла включитися в п'ятірку найбільших економік планети.

"Росія за підсумками 2022 року — попри всі ці прогнози — увійшла до п'ятірки найбільших економік світу. За даними Світового банку, Російська Федерація вийшла вперед, обігнала Федеративну Республіку Німеччина за паритетом купівельної спроможності, за обсягом економіки. Це один із найважливіших показників", — заявив Путін.

Російський лідер заявив, що "кілька місяців у середині минулого року" підприємцям у РФ було "важко", але нібито, починаючи з третього кварталу, з'явилися "ознаки економічного зростання".

Путін стверджує, що в другому кварталі 2023 року було зафіксовано зростання валового внутрішнього продукту на 4,9 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року. А галузі, які не залежать від видобутку природних ресурсів, як-от нафта і газ, також нібито демонструють вищі темпи зростання.

У контексті загального промислового виробництва, другий квартал виразився в зростанні на 6,3 відсотка, водночас оброблення продуктів промисловості нібито виділяється ще більш значним зростанням на рівні 11,3 відсотка.

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Нагадаємо, 11 серпня Bloomberg повідомляв, що російська економіка поступово відновлюється, попри санкції, які були введені Заходом.

Нагадаємо також, у травні ЗМІ підрахували, що війна обходиться Росії приблизно в 67 млрд доларів на рік або 3% ВВП.