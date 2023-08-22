"Обігнали Німеччину": РФ за підсумками 2022 року увійшла до топ 5 найбільших економік світу, — Путін

За словами президента країни-агресорки, попри прогнози західних експертів, російська економіка нібито відчуває небувале зростання.

За підсумками 2022 року Росія нібито посіла місце в п'ятірці найбільших світових економік і випередила Німеччину. Про це 22 серпня заявив президент РФ Володимир Путін під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів, повідомляє офіційний портал Кремля.

Лідер країни-агресорки зазначив, що попри негативні прогнози, які продовжують лунати від "деяких західних експертів", Росія зуміла включитися в п'ятірку найбільших економік планети.

"Росія за підсумками 2022 року — попри всі ці прогнози — увійшла до п'ятірки найбільших економік світу. За даними Світового банку, Російська Федерація вийшла вперед, обігнала Федеративну Республіку Німеччина за паритетом купівельної спроможності, за обсягом економіки. Це один із найважливіших показників", — заявив Путін.

Російський лідер заявив, що "кілька місяців у середині минулого року" підприємцям у РФ було "важко", але нібито, починаючи з третього кварталу, з'явилися "ознаки економічного зростання".

Путін стверджує, що в другому кварталі 2023 року було зафіксовано зростання валового внутрішнього продукту на 4,9 відсотка порівняно з аналогічним періодом минулого року. А галузі, які не залежать від видобутку природних ресурсів, як-от нафта і газ, також нібито демонструють вищі темпи зростання.

У контексті загального промислового виробництва, другий квартал виразився в зростанні на 6,3 відсотка, водночас оброблення продуктів промисловості нібито виділяється ще більш значним зростанням на рівні 11,3 відсотка.

Нагадаємо, 11 серпня Bloomberg повідомляв, що російська економіка поступово відновлюється, попри санкції, які були введені Заходом.

Нагадаємо також, у травні ЗМІ підрахували, що війна обходиться Росії приблизно в 67 млрд доларів на рік або 3% ВВП.