Ціна послуг та секс з вагітними: у медіа повідомили нові факти про ескорт-бізнес Пригожина

У соцмережах проінформували, що керівник "вагнерівців" оцінював послуги повій у 100 тисяч рублів та влаштовував зустрічі з ними російським чиновникам. Після військового заколоту "кухар" Володимира Путіна став обережнішим, однак від справ не відійшов.

У мережі повідомили нові факти про "фабрику" повій, якою нібито керував очільник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Новими фактами поділились у медіа "К1".

"Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після заколоту недовго пробув у Мінську і спочатку перебазувався до Петербурга, а потім виліз в Африці. На батьківщині він повернувся до свого головного захоплення — повій", — йдеться у пості.

Повідомляється, що керівник "вагнерівців" платить за дівчат по 100 тисяч рублів, але повії отримують лише меншу частину суми — від 20 до 40 тисяч рублів. Інші кошти йдуть у кишені посередників "бізнесу".

"Для інтимних зустрічей Пригожин завжди замовляє відразу дві дівчини. Кухаря цікавлять лише його землячки. Пригожин "урізноманітнює меню" — замовляє незайманих і навіть вагітних на останніх термінах", — заявили у "К1".

За даними медіа, голова ворожої ПВК займається організацією ескорт-послуг із середини 2010-х років. Серед його клієнтів — силовики, чиновники та бізнесмени.

"Дівчат заздалегідь підбирали їм до смаку і підсаджували в його ресторанах", — розповіли автори контенту.

У пості зазначено, що перед "зустрічами" працівниці ескорту здавали аналізи на венеричні захворювання у петербурзькій клініці, адже Пригожин принципово не користується презервативами.

"Зневажливе ставлення до жінок стало приводом до кримінальної справи Пригожина у 1981 році. Тоді він напав на жінку, душив її до непритомності та забрав сережки", — передали в медіа.

Однак після невдалої спроби заколоту керівник ПВК "Вагнер" став обережнішим — пов’язані з ним оголошення зникли з "ескортних чатів", а повій він наймає лише за знайомством.

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Нагадаємо, раніше російське видання The Insider публікувало розслідування про те, що Євген Пригожин регулярно користувався послугами повій. Зокрема, у матеріалі йшлося, що він часто "купляв цноту" дівчат та займався сексом без презерватива.

21 серпня було опубліковане перше відеозвернення Євгена Пригожина після невдалого військового заколоту на території РФ. У ньому керівник "вагнерівців" розповів про діяльність ПВК в Африці.