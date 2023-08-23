Авіакомпанії РФ навчилися обходити санкції через родичів за кордоном, — ЗМІ

У розслідуванні журналістів зазначено, що такі випадки фіксувалися вже неодноразово. Найчастіше до цього причетні країни, які не вводили санкції проти РФ після початку війни — ОАЕ, Туреччина, Китай тощо.

Російська Федерація може постачати запчастини для літаків через росіян, у яких є родичі в інших країнах. Про це у своєму розслідуванні від 23 серпня пишуть журналісти агентства Reuters.

За їхньою інформацією, літаки Airbus і Boeing становлять основну частину авіапарку Російської Федерації, обслуговування яких потрапило під санкції після початку війни. При цьому є ймовірність, що росіяни, які мають родинні зв'язки за кордоном, допомагають постачати запчастини. Є зафіксовані випадки.

Згідно з даними митниці, російський перевізник Nordwind Airlines за цією схемою міг закупити деталі для 12 літаків Airbus і 15 літаків Boeing.

У документах, на які посилаються журналісти, зазначено, що авіакомпанія, яка належить підприємниці Карині Букрей, імпортувала деталі через фірму Ramses Turizm у турецькій Анталії. Вона належить чоловікові жінки Рамазану Акпінару.

Ні Nordwind, ні Каріна Букрей не відповіли на прохання журналістів про коментарі, але це дало свої плоди — фірма Ramses Turizm перестала постачати запчастини росіянам.

Тепер імпорт триває через іншу компанію, яка також розташована в Туреччині і була створена лише рік тому — Na Havacilik.

Окремо в Reuters згадали "дружні країни" для РФ, які також можуть допомагати в закупівлі запчастин. Зафіксовано це після випадку з літаком Airbus "Уральських авіаліній". У листопаді 2022 року він не міг вилетіти з Єкатеринбурга через технічну несправність, але вже за кілька днів до нього приїхала важлива запчастина американської компанії Northrop Grumman.

Серійний номер деталі свідчить про те, що виготовили її ще 2008 року, і раніше запчастина була використана в інших літаках, зокрема і в Саудівській Аравії.

З кожним разом американських деталей на російських літаках стає тільки більше.

Митні документи, які потрапили до рук журналістів агентства, свідчать про те, що деталі потрапляють до РФ за допомогою посередників у таких країнах: Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Туреччина, Китай і Киргизстан. Жодна з них не вводила санкції проти РФ.

У період з травня 2022 року до теперішнього часу російські компанії отримали іноземних запчастин на суму 1,2 мільярда доларів.

Глава аналітичного центру "АвіаПорт" Олег Пантелєєв зазначив, що російським компаніям нібито вдалося навчитися працювати під міжнародними санкціями.

"Спочатку був шок, ніхто не знав, що робити. За два-три місяці було знайдено нові канали постачання, а за шість-дев'ять місяців з'явилося досить багато альтернатив, що дало змогу знизити ціни та терміни доставки", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що російська компанія Red Wings скасувала кілька рейсів через санкції, які везли росіян на відпочинок до Єгипту, Казахстану, Туреччини тощо. Влада РФ спробувала натиснути на перевізників — пригрозили кримінальними справами.