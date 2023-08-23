В Індії обвалився залізничний міст: є загиблі (фото, відео)

За даними журналістів, причина обвалення моста поки що не зрозуміла. Залізничне управління штату почало розслідування інциденту.

На північному сході Індії сталося руйнування залізничного мосту. Унаслідок цього загинули щонайменше 17 людей, а також значна кількість вважається зниклими безвісти після катастрофи. Про це повідомляє ВВС.

Подія сталася неподалік від населеного пункту Сайранг у штаті Мізорам. На момент обвалення частини мосту на будівництві перебувало приблизно 40 робітників.

Поки що причина обвалення моста залишається незрозумілою. Місцеве управління залізниць почало проведення розслідування цього інциденту.

В Індії обвалився залізничний міст

"Постраждалим надається вся можлива допомога", — ідеться в заяві офісу прем'єр-міністра Нарендри Моді.

У джерелі йдеться, що уряд виплатить приблизно 200 тис. рупій ($2,400 — Ред.) найближчим родичам загиблих.

Багато жителів місцевої громади також беруть активну участь у рятувальних операціях.

Нагадаємо, що 12 серпня близько 07:00 у напрямку до Відня на автошляху між виїздами Гавайншталь-Мітте та Хохляйтен сталася смертельна ДТП за участю українців. Українському посольству передали інформацію про трагедію з українцями одразу, як було встановлено громадянство жертв.