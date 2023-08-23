У літаку, що розбився в РФ, серед пасажирів значився Євген Пригожин, — Росавіація

За даними росЗМІ, глава ПВК "Вагнер" міг загинути в авіакатастрофі у Тверській області.

У літаку, що розбився у Тверській області, серед пасажирів значився Євген Пригожин. Про це повідомляє російське агентство "ТАСС" із посиланням на Росавіацію.

Про це повідомляє Росавіація. Тим часом, росЗМІ пишуть, що літак був збитий вогнем із ППО.

За інформацією російського медіа "Можем объяснить", у Тверській області розбився бізнесджет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795, який належить Євгену Пригожину. Літак летів із Москви і впав поруч із Куженкіно в Бологівському районі. За інформацією МНС загинуло 10 осіб.

Як повідомляє пов'язаний із ПВК канал Grey Zone, жителі перед падінням літака чули два розриви характерних для ППО.

Як повідомляє пов'язаний із ПВК канал Grey Zone, жителі перед падінням літака чули два розриви характерних для ППО.

За даними російського Telegram-каналу Baza, літак вибухнув у небі, за однією з версій, причиною вибуху міг бути теракт.

Крім того, за даними російського медіа "Важные истории", на борту літака, що розбився, також був засновник ПВК "Вагнер", ветеран ГРУ Дмитро "Вагнер" Уткін, заступник Пригожина.

Нагадаємо, 21 серпня було опубліковане перше відеозвернення Євгена Пригожина після невдалого військового заколоту на території РФ. У ньому керівник "вагнерівців" розповів про діяльність ПВК в Африці.