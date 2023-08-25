Через "російський бізнес" її чоловіка: жителі Естонії вимагають відставки прем'єра

За даними опитування, більша частина опитаних, які проголосували за відставку прем'єра, належать до опозиційних партій.

Підсумки двох проведених опитувань свідчать про те, що переважна більшість жителів Естонії висловлюють думку про необхідність відставки прем'єр-міністра Каї Каллас у світлі підприємницької діяльності її чоловіка, що має зв'язки з Росією. Про це стало відомо з результату опитувань Norstat і Turu-uuringud, передає ERR.

Під час опитування, проведеного компанією Norstat, виявлено, що 57% учасників опитування підтримують варіант "Необхідно піти у відставку", 31% вважають, що "Слід надати пояснення, але вона може й надалі виконувати свої обов'язки", 7% опитаних висловили думку "Вона не зобов'язана вживати якихось заходів", а 5% не змогли дати однозначну відповідь на це запитання.

Незважаючи на те, що більше половини опитаних висловилися за необхідність відставки прем'єр-міністра, відповіді значно різняться залежно від партійних уподобань учасників опитування.

Величезна більшість прихильників опозиційних політичних партій висловили думку про необхідність відставки. Так, 96% прихильників націоналістичної партії EKRE, 80% послідовників Центристської партії і 74% виборців партії Isamaa підтримують цей погляд.

39% прихильників Соціал-демократичної партії і 28% виборців партії Eesti 200 висловили думку, що прем'єр-міністр має подати у відставку. З іншого боку, більше половини опитаних прихильників як Партії Реформ, так і партнерів з коаліції висловилися за те, щоб Кая Каллас надала пояснення, але могла продовжувати виконувати свої обов'язки.

Norstat провів опитування з 24 до 25 серпня в онлайн-середовищі серед громадян Естонії віком від 18 років і старше, загалом у ньому взяло участь 1000 респондентів.

48% респондентів опитування Turu-uuringud вважають, що Каллас обов'язково має піти, а 21% відповів: "Швидше так".

Варіант "Скоріше ні" обрали 14% опитаних, "Безумовно ні" — 9%. Не мали позиції з цього питання 9% респондентів.

Найбільш критично (83%) ставляться до Каллас неестонці, серед естонців за відставку прем'єр-міністра виступає 61%.

Найменше тих, хто хоче відставки глави уряду серед прихильників Партії реформ — 17%. Що стосується інших коаліційних партій, то 38% виборців Соціал-демократичної партії і 61% прихильників Eesti 200 хочуть зміни прем'єр-міністра.

Компанія Turu-uuringud почала опитування людей у четвер увечері з 17:00 (тобто після того, як Кая Каллас дала пояснення на пресконференції уряду) і завершила в п'ятницю вранці. Загалом було опитано 767 осіб.

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23 січня ЗМІ писали, що Естонія може перекрити Фінську затоку для російських суден. Офіційно в Талліні заперечують, що введення такої зони пов'язане з антиросійськими санкціями