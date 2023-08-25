"Люди гинули за Росію": на кладовищі ПВК "Вагнер" зносять могили найманців (фото)

За даними журналістів, алея, де були поховані вагнерівці, стане рівною територією. Її заллють у бетон, а на місці кожної могили нібито з'явиться чорна піраміда.

На кладовищі ПВК "Вагнер" у селі Миколаївка Самарської області зносять могили найманців. Про це повідомляє місцеве видання "62.ru".

За даними джерела, хрести і вінки зібрали в одному місці, а самі могили зрівняли із землею.

Журналісти заявляють, що алею, де були поховані найманці ПВК "Вагнер", зрівняють із землею — її заллють у бетон, а на місці кожної могили нібито з'явиться чорна піраміда.

Чорні піраміди замість могил "вагнерівців"

Кладовище найманців ПВК "Вагнер" з'явилося в Самарській області кілька місяців тому. У квітні засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відкрив на кладовищі пам'ятну стелу. Її, судячи з фото і відеокадрів, зносити не стали.

Пам'ятна стела ПВК "Вагнер"

"Це блюзнірство. Люди гинули за Росію. Цвинтар рівняють із землею — всі вінки забрали. Тут були могили, а тепер щебінь", — заявляє прихильник ПВК "Вагнер" із місця подій.

Офіційних коментарів від влади Самарської області про знесення могил найманців поки немає.

Нагадаємо, за попередньою оцінкою Пентагону, керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загинув унаслідок аварії літака у Тверській області РФ. Водночас американський генерал Патрік Райдер заявив, що не розголошуватиме подробиці збору інформації про подію.

Колишній співробітник ФСБ Ігор Гіркін прокоментував загибель Пригожина. За його словами, ймовірність причетності Володимира Путіна до катастрофи літака мізерна — це могла бути "зачистка ключових свідків".