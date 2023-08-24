"Поглиблення смути в Росії": Стрєлков-Гіркін висловився про загибель Пригожина

Російський терорист, поміщений у СІЗО, передав через адвоката свою версію подій у Тверській області. Він вважає, що до смерті Євгена Пригожина не причетні ні Володимир Путін, ні Україна.

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Колишній співробітник ФСБ РФ Ігор Стрєлков-Гіркін, який перебуває в московському СІЗО, передав через адвоката свій коментар щодо загибелі засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Відповідний пост з'явився в його Telegram-каналі 24 серпня.

Стрєлков-Гіркін заявив, що вважає ймовірність причетності Володимира Путіна до падіння літака Євгена Пригожина "мізерною", а версію про теракт української сторони ще менш правдоподібною.

На думку російського терориста, це могла бути "зачистка ключових свідків". Він також вважає можливим, але малоймовірним сценарій, згідно з яким засновнику ПВК "Вагнер" помстилися високопоставлені військові.

Ексспівробітник ФСБ наголосив, що не засмучений новиною про смерть Євгена Пригожина, проте його емоції також не можна назвати позитивними, оскільки те, що сталося, "є черговим свідченням подальшого поглиблення смути в Росії".

"Пригожина треба було судити, а не усувати, тепер він не зможе дати свідчення. Повертаються лихі 90-ті, а це дуже небезпечно та загрожує", — підсумував Стрєлков-Гіркін.

Стрєлков-Гіркін про загибель Пригожина

Загибель Євгена Пригожина: хто ще відреагував

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до того, що сталося з главою ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним у Росії.

Президент США Джо Байден сказав, що не володіє точними даними про падіння у Тверській області літака Євгена Пригожина, проте те, що трапилося, його не дивує.

Президент РФ Володимир Путін висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок падіння літака у Тверській області й назвав Євгена Пригожина "людиною складної долі".

Російські журналісти також поспілкувалися з бійцями та ветеранами ПВК "Вагнер". Підлеглі ймовірно загиблого Євгена Пригожина зізналися, що очікували на вбивство.