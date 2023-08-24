"Вирішив, що безсмертний": "вагнерівці" розповіли, чи буде заколот після смерті Пригожина

Російські журналісти поспілкувалися з бійцями та ветеранами ПВК "Вагнер". Підлеглі ймовірно загиблого Євгена Пригожина зізнаються, що очікували на вбивство.

Related video

23 серпня в Росії розбився літак, унаслідок авіакатастрофи ймовірно загинув голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Журналісти Meduza поспілкувалися про подію з його найманцями.

"Вагнерівець", який нещодавно повернувся з війни на території України, розповів, що командири ПВК планують записати звернення до бійців.

"Тому що в нас хтось панікував, хтось молився. Ми всі зараз трохи не в собі. І багато злих дуже: хочуть помститися. Що тільки не збираються робити! Із автоматом на Кремль іти. Усі розуміють, що то була помста, що не пробачає президент такі речі", — зазначив він.

Неназваний ветеран "Вагнера", який нині воює в Україні, також вважає ліквідацію Пригожина покаранням за спробу військового заколоту. Він підкреслив, що авіакатастрофа сталася рівно через два місяці після "маршу".

"Ми на це чекали. Питання було тільки, коли", — сказав російський окупант.

Також бійці та ветерани ПВК визнали, що навряд варто очікувати радикальної реакції на подію. Вони пояснюють це тим, що з червня ситуація в угрупованні дещо змінилася.

"От якби це сталося 27 червня, одразу після маршу, то так, реакція була б. А зараз… Хтось у відпустці, хтось власне життя налагоджує, хтось уже пішов із Міноборони працювати", — сказав "вагнерівець", який отримав пропозицію служити в Африці.

Анонімний ветеран припустив, що загибель Пригожина два тижні пообговорюють у соцмережах, після чого новина забудеться.

"Я взагалі зараз у лікарні. І мені не прийшло поки що ні зарплати, ні страховки. І додзвонитися ні до кого не можу — просто відімкнені телефони", — заявив один із найманців.

Джерела ЗМІ в те, що Пригожин інсценував власну загибель, уже не вірять. Зокрема, критикують за легковажність службу безпеки керівника.

Колишній підлеглий засновника ПВК розповів, що після спроби військового заколоту Володимир Путін "три години кричав" на командирів угруповання. Джерело припустило, що тоді бізнесмен вирішив, що відбувся простим гнівом, адже його одразу не вбили.

"Він вважав себе недоторканним. Вирішив, що він безсмертний", — пояснив співрозмовник видання.

Щодо подальшої долі російської ПВК її представники віри в краще не мають. На їхню думку, незалежно від того, хто очолить "вагнерівців" тепер, майбутнього в компанії вже немає.

Один із найманців розповів, що нині власний загін для Міністерства оборони збирає колишній менеджер "Вагнера" Андрій Трошев. За словами джерела, після заколоту Путін пропонував бійцям служити під його керівництвом. Однак пропозиція викликала лише сміх, адже Трошев був відомий своєю пристрастю до алкоголю.

"Трошев скрізь тримався виключно через заступництво Міністерства оборони", — пояснив неназваний співрозмовник, близький до менеджменту ПВК.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ впав літак, що належав очільнику російської ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. На борту перебували 10 осіб, усі вони загинули.

На подію вже відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він висловив співчуття родичам загиблих і назвав Євгена Пригожина "людиною складної долі".