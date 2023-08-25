В Італії мафіозі затримали завдяки пуделю його коханки, — ЗМІ (відео)

Карабінери не могли визначити точне місцезнаходження чоловіка, доки не побачили собаку, який визирав із вікна вілли. Саме пес викликав у них підозру і привів до втікача.

Італійські карабінери затримали 64-річного мафіозі Луїджі Каччапуоті завдяки білому пуделю його коханки. Чоловіка заарештували просто біля басейну вілли, на якій він жив. Про це повідомляє Italy24.

Ще в лютому Каччапуоті заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Відтоді чоловіка шукали з використанням традиційних методів — моніторинг соціальних мереж і відстеження руху фінансів. У результаті вдалося окреслити район, де, ймовірно, переховувався 64-річний злочинець. Це було маленьке містечко Варкатуро, поруч із Неаполем.

Але встановити точне місцезнаходження мафіозі карабінери не могли, доки їхню увагу не привернув маленький білий песик, що визирав з напівзачиненого вікна великої вілли, та навів поліцейських на думку, що злочинець може переховуватися в цьому будинку. Карабінери спланували операцію і проаналізували всі можливі шляхи відходу, вивчивши також систему міської каналізації, що проходить під землею. Усі виходи були перекриті, а вілла оточена.

Каччапуоті затримали в той момент, коли він відпочивав біля басейну і гортав газету, відкриту на сторінці новин каморри Понтічеллі. Він не чинив опору арешту.

Вілла була конфіскована, як і документи, що засвідчують особу 64-річного злочинця, в яких була його фотографія, але дані іншої людини. Наразі чоловік перебуває у в'язниці Неаполя. Його коханка, якій належав пудель, також заарештована за пособництво і підбурювання до невиконання вироку.

В Італії затримали мафіозі

Нагадаємо, 16 січня італійське агентство ANSA повідомило, що в Палермо заарештували одного з ватажків сицилійського злочинного синдикату "Коза ностра" Маттео Мессіна Денаро, який переховувався від правосуддя близько 30 років. "Хрещеного батька" сицилійської мафії затримали в приватній клініці, де він перебував на стаціонарному лікуванні.

28 липня CBS News розповіли, що в італійському регіоні Калабрія безпілотник допоміг поліцейським спіймати серійного палія. Чоловік намагався знищити дрон камінням, але йому це не вдалося.