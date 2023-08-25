В Іспанії вилучили рекордну партію кокаїну, заховану в коробках із бананами (відео)

Вантаж прибув з Еквадору і призначався 30 різним злочинним угрупованням. Раніше, у 2018, році в Іспанії затримали найбільшу партію кокаїну, вагою майже 9 тонн.

Іспанська поліція затримала рекордну партію кокаїну вагою 9,5 тонни в південному порту Альхесірас. Наркотик був захований серед ящиків з бананами в контейнері, який прийшов з Еквадору. Про це повідомила пресслужба іспанської поліції.

"Ця операція завдала безпрецедентного удару по одній із найбільших у світі злочинних організацій, що займаються розповсюдженням кокаїну, і спрямована проти основних злочинних мереж у Європі", — ідеться в заяві правоохоронців.

У поліції розповіли, що наркотик було виявлено 23 серпня. Там додали, що на коробках було нанесено понад 30 різних логотипів, що відповідають різним європейським злочинним угрупованням, які мали отримати кокаїн. При цьому жодної назви такої організації правоохоронці не оприлюднили.

Перші розслідування в рамках цієї операції почалися після того, як агентам стало відомо про існування злочинної організації, відповідальної за постачання кокаїну з Південної Америки до Європи. Слідчі встановили, що ця організація має у своєму розпорядженні розгалужену мережу підприємств, що займаються переправленням наркотиків з Еквадору до Іспанії через різні порти, в основному Альхесірас і Віго.

Слідчі встановили, що організація діяла через компанію, яка займається міжнародною торгівлею бананами і розташована в Мачала (Еквадор). Звідти товар відправляли в морських контейнерах на різні іспанські підприємства, контрольовані членами злочинної мережі.

Правоохоронці встановили великі логістичні можливості мережі, яка могла відправляти до Європи по 40 контейнерів на місяць, зокрема з наркотиками. Саме в цей момент розпочався моніторинг поставок організації і було виявлено партію з 15 контейнерів, які мали потрапити до Європи на початку серпня. Тому в порту Альхесірас було встановлено обов'язковий пристрій для їхнього огляду.

Зазначимо, що попередня найбільша партія кокаїну, вагою майже 9 тонн, була затримана в Іспанії у 2018 році. Тоді наркотик теж ховали в коробках із бананами, але везли його з Колумбії.

Нагадаємо, 22 липня британський канал Sky News повідомив, що в Ірландії на берег винесло два великі мішки з кокаїном вагою близько 60 кг.

15 липня у Фінансовій поліції Італії заявили, що спалили 2 тонни кокаїну вартістю 400 млн євро. Фургон, у якому наркотики везли на спеціальний завод, охороняли 7 машин і вертоліт, заповнені озброєними поліцейськими.