Третина національного бюджету: збитки від повені в Словенії оцінили в 5 млрд євро

Для відновлення постраждалих населених пунктів у Словенії створять фонд, який матиме у своєму розпорядженні приблизно 3 мільярди євро.

Повені в північній і центральній частині Словенії завдали країні збитків на 5 мільярдів євро. Про це пише загальноєвропейський новинний портал EurActiv 25 серпня.

Повідомляється, що сума збитків дорівнює третині національного бюджету і приблизно 8% ВВП країни.

"Руйнівна сила проливних потоків і зсувів завдала шкоди, яку, за попередніми оцінками, оцінюють у 5 мільярдів євро", — сказала міністерка державного управління Санья Аянович Ховнік.

Відновлення пошкоджених націлених пунктів очолить "Фонд реконструкції Словенії", який буде створено в найближчі два місяці. Очікується, що фонд матиме у своєму розпорядженні приблизно 3 мільярди євро.

Одним зі способів фінансування фонду стане спеціальний внесок усіх співробітників, фермерів, самозайнятих і підприємств, сума якого поки що не розкрита. Крім того, 400 мільйонів євро має намір внести Євросоюз.

Повені в Словенії: що відомо

Нагадаємо, на початку серпня рекордна кількість опадів призвела до масштабних повеней і зсувів ґрунту в Словенії. Частину населених пунктів відрізало від зовнішнього світу. Для порятунку людей було залучено армію.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 7 серпня повідомив, що Україна готова надати Словенії вертоліт для проведення рятувальних операцій через масштабну повінь у країні.

Станом на 8 серпня було відомо, що в Словенії загинули щонайменше шестеро людей. Серед них були двоє громадян Нідерландів, які, як вважають, постраждали від блискавки, і четверо словенців, які, ймовірно, потонули. Ще одна жінка загинула в сусідній Австрії.