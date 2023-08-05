Армія рятує людей: у Словенії повені та зсуви ґрунту відрізають від світу селища (фото, відео)

Вода зруйнувала житлові будинки, дороги й об'єкти енергоінфраструктури, влада оцінила збитки від повеней щонайменше в 500 млн євро. Солдати доставляють постраждалим їжу та паливо.

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У Словенії рекордні дощі призвели до масштабних повеней і зсувів, частину населених пунктів відрізало від зовнішнього світу. Про це повідомило у Twitter міністерство оборони країни.

Стихія триває вже не один день, 4 серпня було відомо про трьох загиблих. Сьогодні в районі Камнік знайшли тіло ще одного чоловіка, зазначає місцевий мовник RTV SLO.

Метеорологи прогнозують поліпшення погодних умов, проте нічні зливи підвищили рівень води в річках Сава та Крка.

Рятувальники і армія намагаються дістатися до селищ у долині річки Межиця та частини Верхньосавинської долини. Люди залишилися там без мобільного зв'язку.

За даними словенського телеканалу N1, близько 30 солдатів прибули в поселення Чрна-на-Корошкем на вертольоті. Військові доставляють продовольство, паливо й інші ресурси, а також допомагають евакуювати людей.

Збитки на пів мільярда євро: повінь у Словенії руйнує житлові будинки

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що країна переживає найстрашніше стихійне лихо в новітній історії. За його оцінками, збитки від повені становитимуть щонайменше 500 млн євро, вода зруйнувала житлові будинки, установи, дороги й об'єкти енергоінфраструктури.

Мер муніципалітету Вєлєньє Пітер Дермол зазначив, що тільки в його районі повені спровокували понад сотню зсувів ґрунту, які змітають зі шляху дороги та будинки.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнила в мобілізації допомоги для підтримки постраждалих від стихії.

Нагадаємо, що в Херсонській області після підриву Каховської ГЕС сталися повені. Будинки розвалювалися та йшли під воду.

Фокус раніше писав про сильну повінь в італійському регіоні Емілія-Романья. Стихія забрала життя 13 осіб.