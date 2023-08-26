Зупинили потяги та увімкнули російський гімн: у Польщі діють невідомі хакери

Зловмисники скористалися радіочастотами, які використовують у роботі залізниці, і надіслали сигнал, який спровокував екстрену зупинку потягів. Потім вони увімкнули через системи оповіщення російський гімн і фрагмент промови Путіна.

Залізничний рух у районі польського міста Щецин було тимчасово припинено через вплив на систему невідомих осіб. Вони також увімкнули російський гімн і уривок із виступу Володимира Путіна. Про це повідомляє Wyborcza з посиланням на інформацію від співробітників залізниці.

Увечері 25 серпня стався інцидент, унаслідок якого залізничний рух у районі польського міста Щецин було тимчасово припинено. Зловмисники використовували радіочастоти, що застосовуються в залізничній інфраструктурі, і передали сигнал, що викликав аварійне гальмування потягів. Після цього вони через системи оповіщення увімкнули російський гімн і уривок із виступу Путіна.

За інформацією видання, процес копіювання екстреного сигналу зупинки, який використовують машиністи, не є складним для технічних фахівців. Крім того, частоти, на яких передаються сигнали для конкретних маршрутів, не є зашифрованими і можуть бути знайдені у відкритому доступі.

Зловмисники почали транслювати тривожний сигнал близько 21-ї години, він надійшов машиністам і до пунктів управління рухом і спричинив зупинку поїздів на лінії 273 і 351. На цих маршрутах використовують різні частоти для сигналу тривоги, але транслювався він практично одночасно. Відомо також, що зупинилися кілька вантажних поїздів.

Схожий інцидент стався нібито і на території Великопольського воєводства.

Раніше Фокус повідомляв, що російські хакери масово зламують пошту українців. Кіберзлочинці з групи APT28 використовують хитру схему, щоб дізнаватися email і паролі жертв.