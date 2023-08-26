Звуки вибухів чути в усьому місті: у Кемерові горить великий склад піротехніки (відео)

Через масштабне загоряння конструкції не витримали, будівля складу обвалилася.

У суботу вдень, 26 серпня, у місті Кемерово, Росія, сталася масштабна пожежа на території місцевого складу феєрверків. Про це повідомляє російське видання Mash.

За твердженнями свідків події, пожежа супроводжується серією вибухів феєрверків, звук яких лунає по всій території міста.

Одразу після початку загоряння площу вогню оцінювали щонайменше у 600 квадратних метрів, проте наразі точні розміри вогняного осередку залишаються невідомими.

У джерелі йдеться, що через інтенсивну пожежу конструкції складу не витримали і будівля зруйнувалася.

Також перевіряється інформація, що крім піротехніки на складі зберігали газові балони.

Нагадаємо, що 21 серпня на території Богородського округу Підмосков'я в Росії сталося загоряння складу, на якому зберігалися лакофарбові товари. Вогонь поширився на площу близько 3 тисяч квадратних метрів.

А 18 серпня в порту в російському місті Новоросійськ спалахнула масштабна пожежа. Російські ЗМІ повідомляли, що у вантажному терміналі горять піддони. Вогонь охопив площу в 1300 квадратних метрів. Із вогнем борються 42 пожежники.