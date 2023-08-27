Тюремне фото Трампа збільшило бюджет його передвиборчої кампанії на рекордні $7,1 млн

Колишній президент США вийшов із в'язниці з новою фотографією, яка пізніше завірусилася в мережі та значно збільшила його фінансове становище. На його сайті вже можна купити футболки та наліпки з цим кадром.

Колишній президент США Дональд Трамп зібрав 7,1 мільйона доларів на свою передвиборчу кампанію. Йому в цьому допомогла тюремна фотографія. Про це повідомляє Reuters 27 серпня.

Журналісти зазначають у матеріалі, що за 3 тижні сума і зовсім становить майже 20 мільйонів доларів. Цей період передвиборчої кампанії також збігається з пред'явленням йому звинувачень, які пов'язані з нібито фальсифікацією виборів 2020 року.

24 серпня він прибув до в'язниці округу Фултон, щоб здатися владі і пройти процедуру арешту, яка виявилася простою формальністю. Там йому зробили "тюремну" фотографію, яка пізніше завірусилася в мережі.

Прессекретар кампанії Трампа Стівен Чунг пізніше зазначив, що після цього колишній президент зібрав 7,1 мільйона доларів, з яких 4,18 млн прийшли на рахунок за один день, 25 серпня.

Збирали кошти за рахунок товарів, які Дональд Трамп продавав через власний сайт в інтернеті. Маркетологи швидко почали продавати ще й футболки, плакати та наліпки з тюремною фотографією, яка була зроблена під час формального арешту.

Наразі Дональд Трамп намагається знову стати кандидатом у президенти від Республіканської партії, однак йому при цьому висунуто одразу чотири звинувачення. Два з них пов'язані з неправдивими заявами про те, що вибори 2020 року було сфальсифіковано, а також із нападом його прихильників на Капітолій на початку 2021 року. Колишній президент не визнає все.

Нагадаємо, 26 серпня повідомлялося, що Джо Байден відреагував на тюремне фото свого конкурента Дональда Трампа. Він назвав його симпатичним і чудовим хлопцем, але більше коментарів не прозвучало з цього приводу.

14 серпня Дональду Трампу було висунуто четверте обвинувачення у вчиненні кримінального злочину.