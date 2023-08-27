У Держдумі РФ запропонували МВС скуповувати наркотики у росіян

Суми винагороди можуть встановлюватись за наказом МВС РФ, яке й видаватиме гроші за наркотики.

Росіянам, які принесуть і здадуть наркотики у відділення поліції, потрібно надати можливість отримувати кошти від Міністерства внутрішніх справ. Пропозицію висловив Владислав Даванков, віцеспікер Держдуми, у листі на ім'я керівника МВС Володимира Колокольцева, повідомляє ТАСС.

Він вважає, що росіян потрібно стимулювати до бажання доповідати представникам правоохоронних структур стосовно випадків виявлення "закладок" із наркотиками. Йдеться, зокрема, й про виявлення відповідних порушень у власних багатоквартиних будинках.

Поліцейські, на думку російського парламентаря, часто не реагують оперативно на відповідні скарги через недостатню кількість ресурсів у МВС. Цю проблему нібито може вирішити введення грошової винагороди для громадян за знаходження наркотиків, а також їхню здачу до правоохоронних органів.

Депутат пропонує своєрідний механізм. З його слів, люди повідомляють у поліцію стосовно "закладок", і якщо правоохоронці вчасно не реагують, то у такому разі громадянин дзвонить у відділок, попереджає, що принесе наркотики, а потім бере "закладку" і здає її в органи.

Суми винагороди встановлюватимуться наказом МВС РФ. Експеримент, за його задумом, варто почати з російської столиці.

Нагадаємо, 23 серпня секретар Радбезу РФ Микола Патрушев закликав до "захисту молоді від інтернету та західної освіти". Він вважає, що інтернет і західна освіта спотворюють ідеї патріотизму і принижують геополітичне значення Росії у світі. З його слів, проти Росії розгорнули "інформаційно-психологічну війну". Мета якої, на його думку, — "руйнування країни" і "знищення її життєвого устрою".