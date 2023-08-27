Вдруге за тиждень: будинок пропагандистки Симоньян атакував "якийсь безпілотник"

Головред телеканалу RT поскаржилася, що безпілотник, який впав поблизу її будинку, "заважав їй спати".

Маргарита Симоньян, головний редактор медіагрупи "Россия сегодня" і телеканалу RT, заявила, що поблизу її будинку вже вдруге впав безпілотник. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "Россия 1".

Вона заявила, що атаку організували "терористи". Організатори такого заходу нібито намагаються вплинути на дії Росії, змусивши агресору припинити війну проти України.

Зі слів пропагандистки, поруч з її будинком вдруге за тиждень упав безпілотник.

"Голосно падає, хочу я вам сказати", – заявила вона.

Вона додала, що це їй заважає спати. Він сильного шуму прихильниці російського диктатора Володимира Путіна довелося різко прокинутися.

Симоньян 21 серпня у Telegram вже заявляла, що на території Істринського району, поблизу її помешкання впав безпілотник. Вона подякувала російській ППО, що обійшлося без жертв і руйнувань.

Нагадаємо, 18 серпня стало відомо, що у Росії шукають способи захистити Москву від українських БПЛА. Російський експерт Василь Кашин побоюється, що безпілотники здійснюватимуть нальоти в Росії до кінця війни з Україною. З його слів, українські військові дуже ретельно готуються до атак безпілотних літальних апаратів на міста РФ — вони прокладають дронам маршрут на основі даних супутникової розвідки про розташування систем ППО. Зокрема, такий мегаполіс як Москва — ідеальне середовище для атак безпілотників, оскільки там велика кількість будівель.

В Підмосков'ї 18 серпня помітили зграю безпілотників. Очевидці заявили, що в небі над Підмосков'ям нібито кружляли легкомоторні літаки.