Звернення Папи до росіян викликало скандал: понтифік тиражує імперські ідеї, — МЗС

У МЗС України засудили звернення понтифіка до російської молоді, в якому він порадив брати приклад з Петра I і Катерини II. Посольство Папи в Україні не підтвердило сказаних слів.

У Міністерстві закордонних справ України з жалем відгукнулися на заяву Папи Римського Франциска, який звернувся до росіян. За словами речника українського МЗС Олега Ніколенка, понтифік поширює російські великодержавні ідеї, які для Кремля слугують виправданням вбивства українців. Про це Ніколенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Він навів цитату Папи, яка викликала критику в міністерстві.

Франциск у своєму зверненні перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі згадав про російську спадщину.

Він порадив росіянам не забувати про своє минуле, назвав їх нащадками великої Росії — Росії святих, правителів, великого Петра I, Катерини II, імперії з високою освітою, культурою та людяністю.

"Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед із цим. І спасибі вам, спасибі за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами", — так сказав голова католицької церкви.

Водночас в опублікованому тексті звернення на Vatican News (інформаційному ресурсі Святого Престолу) ця цитата відсутня. Але в мережі розміщено фрагмент відеозвернення Папи з такою цитатою.

За словами Ніколенка, за допомогою імперіалістичної пропаганди — покликаннями до імперії, порятунку "великої Матінки Росії" та іншими скріпами — Кремль виправдовує вбивства тисяч жителів України та знищення сотень українських населених пунктів.

Посольство Святого Престолу в Україні спростувало слова Папи про Росію

Апостольська Нунціатура в Україні звернула увагу на дискусії щодо сказаного понтифіком у зверненні до росіян і виступила зі спростуванням. У деяких інтерпретаціях Франциск нібито закликав росіян брати приклад із деяких російських правителів і діячів культури минулого, йдеться в публікації.

"Папське Представництво рішуче відкидає вищезгадані інтерпретації, оскільки Папа Франциск ніколи не закликав до імперіалістичних ідей, — ідеться в повідомленні. — Навпаки, він є рішучим противником і критиком будь-якої форми імперіалізму або колоніалізму в усіх народах і ситуаціях".

Звернення Папи до росіян: в УГКЦ чекають роз'яснень

Голова УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що чекає від Папи Римського Франциска роз'яснень після того, як він озвучив великодержавні російські ідеї у зверненні до російської молоді. Заяву Святослава розміщено на сайті УГКЦ.

У публікації виражається надія на те, що Папа Римський виголосив свої слова спонтанно та не на підтримку імперіалістичних амбіцій РФ. Заяву, в якій згадувалося про Катерину, Петра тощо, Блаженніший Святослав назвав найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

Релігійний діяч уточнив, що на тлі агресії РФ щодо України такі слова, замість засудження, надихають неоколоніальні амбіції агресора.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський звернувся до "спадкоємців великої Росії".

Нагадаємо, що торік Папа Римський розмовляв із патріархом РПЦ Кирилом і порадив не ставати "вівтарним хлопчиком Путіна". За його словами, Кирило 20 хвилин викладав своє бачення подій в Україні, у відповідь Франциск сказав, що нічого в цьому не розуміє.