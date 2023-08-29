Територіальна претензія: картографічний сервіс Китаю зобразив острів РФ своїм (фото)

Представлено новий набір офіційно схвалених мап КНР за 2023 рік, де Великий Уссурійський острів "віддали" Китаю.

Китайський державний сайт "Картографічний сервіс стандартних карт" випустив мапи, де Великий Уссурійський острів зобразив своїм. На сайті Картографічного сервісу стандартних карт опубліковано нові зображення.

Представлено новий набір офіційно схвалених мап КНР за 2023 рік. На ньому й і є відповідні зміни.

Фото: Картографічний сервіс стандартних карт

Великий Уссурійський острів

Великий Уссурійський острів – річковий острів розташований в місці злиття річок Амур та Уссурі, в безпосередній близькості до міста Хабаровськ. Острів, розділений між Китаєм і РФ. Його площа становить близько 350 км². Він розташований поряд з китайським островом Yinlong (Тарабаров) і ще кількох десятків маленьких острівців.

Між Росією та Китаєм суперечка за контроль над островом триває фактично з 1860 року. Кордон між державами було проведено по річці Амур, яка не належить нікому, а статус островів був невизначеним.

У 1920-1930-ті роки були "взяті під охорону" військами СРСР.

З 1964 року територію оскаржувала КНР. У 2004 році було укладено і у 2005 році ратифіковано договір стосовно передачі Китаю західної частини Великого Уссурійського (170 км² із 350), усього Тарабарова і деяких дрібних островів.

У жовтні 2008 році Росія передала Китаю контроль над половиною Великого Уссурійського острова та островом Тарабаров на річці Амур.

Фото: Google Maps

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що відносини Москви і Токіо погіршилися після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. При тому, що Японія має певні територіальні претензії до Росії. Як інформує видання Bloomberg, минулого року Китай і Росія провели загалом шість спільних військових навчань, що є найбільшим показником за останні два десятиліття. Японія має територіальні суперечки з обома державами, а її відносини з Росією виявилися більш зіпсованими після того, як торік очільник Кремля Володимир Путін почав своє повномасштабне вторгнення в Україну. Токіо навіть відправляв Україні нелетальну допомогу.