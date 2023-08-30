Виділяється інтерес Москви: РФ проводить переговори з КНДР щодо постачання зброї

За словами Джона Кірбі, США зробить усе можливе для того, щоб виявити і запобігти будь-яким спробам Росії придбати озброєння для ведення війни в Україні.

Сполучені Штати отримали інформацію про значний прогрес у переговорах між Росією та Північною Кореєю щодо угод із постачання озброєнь. Про це повідомив 30 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За даними з Вашингтона, представники Росії та Північної Кореї перебувають у постійному обговоренні потенційних угод у сфері оборони. Серед них особливо виділяється інтерес Москви до отримання певних сировинних ресурсів від Пхеньяна, які можуть підтримати російський оборонно-промисловий комплекс.

"Ми вдаємося до конкретних дій, виявляючи і запроваджуючи санкції проти фізичних і юридичних осіб, які сприяють угодам з продажу зброї між цими двома країнами. Ми продовжуватимемо виявляти, розкривати і припиняти спроби Росії придбати військові засоби у КНДР і в будь-якої іншої держави, готової підтримати її війну в Україні", — заявив Кірбі.

Ще в березні 2023 року Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, робив заяву про те, що Російська Федерація висловлює інтерес в отриманні боєприпасів із Північної Кореї, можливо, пропонуючи продовольчі поставки в обмін.

За словами Кірбі, цитованого виданням Politico, Росія прагне отримати більше боєприпасів, щоб посилити військові дії в Україні.

Сполучені Штати з листопада 2022 року звинувачують Північну Корею в таємних поставках Росії значної кількості артилерійських снарядів для використання у війні в Україні та спробі приховати ці поставки. Згідно з розвідувальними даними, боєприпаси нібито відправляють до країн Близького Сходу або Північної Африки, але насправді призначаються для Росії.

Нагадаємо, 24 серпня міністр оборони КНДР Кан Сон Нам заявив, що Північна Корея буде "зміцнювати" дружбу з Російською Федерацією, оскільки та нібито веде "війну справедливості" проти України.

Раніше, 18 серпня, ми повідомляли, що у США точаться дискусії щодо того, чи могла перша міжконтинентальна балістична ракета Північної Кореї, що використовує тверде ракетне паливо, Hwasong-18 бути створена за сприяння Росії.