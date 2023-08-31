"Не відповідає духовним цінностям": Мінкульт РФ відмовив у прокаті фільму "Барбі"

На думку заступника голови Мінкульту Росії Андрія Малишева, російський прокат насичений "якісними вітчизняними прем'єрами". Він рекомендує росіянам дивитися "Чебурашку".

Міністерство культури Російської Федерації відмовилося випустити в прокат фільми "Барбі" і "Оппенгеймер", оскільки картини не відповідають "духовно-моральним" цінностям росіян, повідомляє ТАСС.

"Вважаємо, що запропоновані вами для перегляду громадянами нашої країни фільми: "Барбі" і "Оппенгеймер" не відповідають цілям і завданням, поставленим главою держави, зі збереження і зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей", — заявив заступник голови Мінкульту Андрій Малишев.

За його словами, російський прокат насичений якісними вітчизняними прем'єрами. Замість голлівудських фільмів росіянам слід дивитися "Чебурашку", "Виклик" і "Свідка". Збільшення частки в прокаті вітчизняних фільмів сприяє "патріотичному вихованню молоді", підкреслив чиновник.

Він пояснив, що представники кіноіндустрії відзначають позитивний аспект скорочення в прокаті кількості фільмів голлівудських кіностудій.

Що передувало рішенню Мінкульту Росії

1 серпня віце-спікер Держдуми РФ Владислав Даванков надіслав листа прем'єр-міністру країни Михайлу Мішустіну, в якому пропонував провести експеримент із "примусового ліцензування" картин із недружніх країн, зокрема для того, щоб російські глядачі змогли подивитися в кінотеатрах "Барбі" та "Оппенгеймер".

Нагадаємо, 14 серпня повідомлялося, що творці "Барбі" задумали продовження стрічки. Над сиквелом працюватиме та сама команда, що й над оригінальним фільмом, стверджують журналісти.

Раніше Фокус писав, що ажіотаж навколо фільму торкнувся і любителів автомобілів. Водії готові витрачати величезні гроші на номерні знаки в стилі Барбі.