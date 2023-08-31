"Проковтнули язики": у Кремлі не відреагували на карту зі своїм островом у складі КНР, — росЗМІ

За даними російських журналістів, Дмитро Медведєв, який погрожував світу ядерним апокаліпсисом за територіальні зазіхання на РФ, та інші російські чиновники проігнорували карти з "анексованою" територією.

Російські офіційні особи не прокоментували публікацію китайської карти, на якій Великий Уссурійський острів, розташований на річці Амур, позначено як частину території КНР. Про це 31 серпня пише російське видання The Moscow Times.

Карта була опублікована державним "Картографічним сервісом стандартних карт" Китаю 29 серпня. На думку російських журналістів, чиновники Кремля просто "проковтнули язики".

"Жодного слова про ситуацію з картою, яку було представлено на початку тижня, не вимовив на щоденних брифінгах прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Промовчали офіційний представник МЗС Марія Захарова і заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, який раніше погрожував ядерним апокаліпсисом усім, хто зазіхне на територіальну цілісність Росії. Депутати Держдуми теж не зробили заяв", — йдеться в повідомленні видання.

Російські журналісти зазначають, що китайська карта, яку публікують регулярно з 2006 року, викликала протести у низки азійських держав, зокрема у Філіппін, Малайзії та Індії.

Картографічний сервіс Китаю зобразив острів РФ своєю територією

29 серпня повідомлялося, що китайський державний сайт "Картографічний сервіс стандартних карт" випустив карти, на яких Великий Уссурійський острів позначено як територію КНР.

Карта Китаю з територією РФ у своєму складі

Острів розташований на річці Амур, у безпосередній близькості до міста Хабаровськ. Його площа становить близько 350 км². З 1860 року між Росією і Китаєм триває суперечка за контроль над островом. У 2004 році було укладено договір, за яким Китай отримав західну частину острова та острів Тарабаров. У 2008 році Росія передала Китаю контроль над половиною Великого Уссурійського острова і островом Тарабаров.

У Кремлі уважно розглядають китайські карти

Професор Марк Кац з університету Джорджа Мейсона вважає, що російська влада уважно стежить за китайськими картами, зокрема за офіційними, на яких частина російської території позначена як китайська.

На його думку, ці карти викликають занепокоєння у Москви, але Путін не буде публічно висловлювати своє невдоволення, оскільки Росія після західних санкцій залежить від економічних відносин з Китаєм.

Нагадаємо, 31 серпня ЗМІ повідомляли, що голова КНР Сі Цзіньпін, імовірно, не візьме участі в саміті G20. Замість нього захід відвідає прем'єр-міністр Китаю Лі Цян.