Карта з російським островом у складі Китаю: у відносинах Путіна і Сі виник розкол, — ЗМІ

За словами Девіда Сілбі з Корнелльського університету, китайці люблять за допомогою карт стверджувати свій авторитет і силу. Марк Кац з університету Джорджа Мейсона вважає, що за незначною, на перший погляд, територіальною претензією можуть піти масштабні домагання.

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Медіаресурси Китаю цього тижня опублікували нову офіційно затверджену карту країни, складену Китайським державним "Картографічним сервісом стандартних карт". На ній острів Великий Уссурійський на річці Амур позначено як такий, що належить Китаю. Китайська сторона називає його Островом Чорного ведмедя і своєю найсхіднішою точкою. Про це повідомляє Newsweek.

Карта з'явилася на тлі повідомлень західних оглядачів про те, що у відносинах російського президента Володимира Путіна і голови КПК Сі Цзіньпіна з'явилася напруженість.

Через деякий час після того, як ЗС РФ ініціювали вторгнення в Україну, Пекін уклав із Москвою договір про необмежене партнерство. Водночас представники Пекіна закликають до світового врегулювання війни, а західні аналітики вважають, що нейтралітет Китаю вносить тріщини в їхнє партнерство з російською стороною.

Професор університету Джорджа Мейсона Марк Кац вважає, що в Кремлі з увагою розглядають китайські карти, і офіційні особливо, на яких російська територія позначена як китайська.

Але дослідник зазначає, що навіть якщо Путін цим і незадоволений, він все ж таки не скаржитиметься публічно, оскільки після західних санкцій Москва перебуває в залежності від економічних відносин із Пекіном.

Російсько-китайський кордон проходить річкою Амур. Сама річка не перебуває у власності жодної зі сторін, але острови на ній були предметом суперечки, починаючи з 60-х років позаминулого століття аж до того часу, як у 2008-му підписали угоду про розподіл острова Великий Уссурійський.

Фото: Global Times | Нова карта Китаю

Попри те, що, за угодами з РФ, Китаю належить тільки частина острівної території, на оновленій офіційній карті він позначений як повністю китайський.

Крім острова, на новій карті у складі Китаю також значиться індійський штат Аруначал-Прадеш і прикордонний регіон Аксай-Чін.

29 серпня представники Індії виступили з протестом, а претензії на свої території назвали абсурдними.

"Китайці люблять за допомогою карт стверджувати свій авторитет і силу — або те, що вони вважають авторитетом і силою. Нещодавній із подібних прикладів — публікація карт, на яких позначені значні території Південнокитайського моря", — заявив Девід Сілбі, співробітник кафедри історії в Корнелльському університеті.

Марк Кац зазначив, що проведення ліній на картах все ж не порівняти зі спробою фізичного проведення кордонів, що Росія намагається робити в Україні. Але все ж, за його словами, за незначною, на перший погляд, територіальною претензією можуть піти масштабні домагання.

Нагадаємо, що на нових картах Китаю 2023 року острів на річці Амур відзначено як такий, що належить КНР.

Також повідомлялося, що для протистояння Пекіну в Пентагоні хочуть інтегрувати систему ПРО з Австралією.