"Неузгоджені візити": правляча партія Грузії готує імпічмент президента
На думку лідера правлячої партії Іраклія Кобахідзе, президент Грузії порушує Конституцію, здійснюючи візит в іншу країну без згоди уряду, що не може залишитися без реагування.
У Грузії голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе 31 серпня заявив, що його політсила готує процедуру імпічменту президентці Саломе Зурабішвілі через її неузгоджені з урядом візити до країн Євросоюзу, повідомляє"Грузия Оnline".
"На політраді партії ми ухвалили рішення розпочати процедуру імпічменту президента", — заявив Кобахідзе на брифінгу.
За його словами, Грузія — парламентська республіка, де виконавча влада, уряд Грузії, здійснює внутрішню і зовнішню політику, а президент не є частиною виконавчої влади, відповідно, вона не бере участі у здійсненні зовнішньої політики.
Лідер "Грузинської мрії" наголосив, що в Конституції Грузії зазначено, що тільки за згодою уряду президент повноважний здійснювати представницькі відносини у зовнішній політиці та брати участь у міжнародних переговорах, а президент грубо порушує головний закон країни.
"Вона (Саломе Зурабішвілі — ред.) присягнула на Конституції, проте грубо її порушує, це дуже важке явище, і нам потрібне відповідне реагування, ми не можемо залишити це без реагування", — заявив Іраклій Кобахідзе.
При цьому політик зазначив, що для імпічменту необхідні голоси 100 депутатів парламенту. Однак, парламентська більшість наразі їх не налічує.
Уряд Грузії відмовив Зурабішвілі в зарубіжних візитах у десять держав, зокрема в Німеччину, Україну, Ізраїль та ОАЕ.
Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що Грузія долучилася до міжнародних санкцій і обмежує поставки автомобілів до РФ. З 1 серпня під заборону потрапили більшість авто зі США.
Крім цього, Грузія звинуватила польського лікаря в таємному вивезенні біоматеріалу Саакашвілі. Польського лікаря завели в окрему кімнату і обшукали.