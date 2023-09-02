В Instagram і Facebook можуть ввести платну підписку, — WSJ

За даними журналістів, компанія Meta розгляне впровадження платних версій своїх продуктів, у яких не буде реклами.

Американська компанія Meta може запровадити платні версії Facebook та Instagram, які передбачають відсутність реклами. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на трьох осіб, знайомих із планами компанії.

Повідомляється, що такий крок може бути відповіддю на політику Євросоюзу і постанови суду, що обмежують практику збору даних Meta. Інсайдери зазначають, що платні підписки допомогли б розв'язати проблеми, які виявляють перевірки регулюючих органів ЄС.

Зокрема, йдеться про порушення конфіденційності, оскільки реклама в соцмережах ґрунтується на аналізі даних користувачів. Так, у липні вищий суд ЄС заборонив Meta об'єднувати дані про користувачів, зібрані у Facebook, Instagram, WhatsApp та інших джерелах.

Крім того, у січні Meta оштрафували в Ірландії на 390 мільйонів євро за примус користувачів приймати персоналізовану рекламу як умову використання Facebook.

Журналісти також припускають, що Марк Цукерберг намагається "оживити" свій бізнес, оскільки глобальні економічні потрясіння негативно позначилися на продажу реклами.

Нагадаємо, що власник Twitter Ілон Маск та її колишній глава Джек Дорсі звинуватили нову соціальну мережу Threads у зборі "важливих персональних даних". Дорсі опублікував у Twitter скріншот із переліком інформації, яку за згодою користувача збиратиме соцмережа.

Ще ми повідомляли, що YouTube може заборонити блокувальники реклами та хоче брати гроші за Full-HD якість. Компанія вже активно тестує функції, які допоможуть їй боротися з "халявщиками".

Фокус також писав про те, що політика верифікації реальних користувачів у Twitter стала причиною грандіозного скандалу у світовому істеблішменті. Зірки відмовлялися платити і зазначили, що тепер "синя галочка" не коштує ні копійки.