"Вийшла з прапором України": Ахеджаковій закидають дискредитацію армії РФ, вона все заперечує (відео)

За словами актриси, прапор їй вручив "провокатор" у той момент, коли вона збирала квіти від вдячної публіки. За її словами, вона прийняла його за шарф.

Міністерство внутрішніх справ Росії почало перевірку, щодо актриси Лії Ахеджакової за статтею про "дискредитацію" російської армії. Про це 2 вересня повідомляє російське агентство "ТАРС".

Перевірку почали після того, як у мережі опублікували відеозапис, на якому народна артистка Росії нібито виступає на сцені з українським прапором.

Відеоролик, що містить цей момент, почали поширювати на початку серпня, з підписом "Неперевершена Ахеджакова. Бремен, Німеччина. 27.07.23". Цей виступ відбувся 27 липня в Бремені, Німеччина, в межах вистави "Мій онук Веніамін", у якій актриса брала участь.

Актриса Лія Ахеджакова повідомила виданню "Газета.ру", що прапор України, який вона тримала на сцені в Бремені, був вручений їй "провокатором". Вона стверджує, що під час виступу в Бремені, де їй пропонували квіти, одна людина передала їй цей прапор. Актриса підкреслила, що спочатку вона навіть не усвідомлювала, що це прапор, а прийняла його за шарфик.

"Що ви несете? З яким я вийшла прапором? То якийсь провокатор, подавали квіти, і він мені сунув цей прапор. Це було в місті Бремені, на поклонах, люди квітами мене засипали, і з одним букетом виявився [прапор]. Я спочатку думала, що це шарфик. Це провокатори спеціально зробили", — цитує ЗМІ Лію Ахеджакову.

Як повідомляє "Радіо Свобода", ініціатором перевірки став голова Федерального проєкту з безпеки та протидії корупції Віталій Бородін. У середині квітня він звернувся з вимогою визнати Лію Ахеджакову "іноагентом" та ініціювати кримінальну справу про держзраду через її висловлювання в інтерв'ю, в яких вона висловила побажання перемоги Україні.

Нагадаємо, 30 березня повідомлялося, що Лія Ахеджакова звільнилася з театру "Современник" після 46 років роботи. Після того, як Лія Ахеджакова виступила проти дій Росії в Україні та засудила військовий конфлікт, вона стала небажаною артисткою на своїй батьківщині, і їй стали відмовляти в участі в різних ролях і проєктах.