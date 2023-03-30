Віддала 46 років життя: акторка Лія Ахеджакова звільнилася з театру через війну в Україні

За інформацією журналістів, рішення про звільнення було ухвалено ще на початку березня. Лія Ахеджакова написала заяву за власним бажанням після того, як зіткнулася з цькуванням у рідній країні через антивоєнну позицію.

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Відома російська акторка Лія Ахеджакова, яка виступила проти війни в Україні, звільнилася з театру "Современник" після 46 років роботи. Про це повідомляє видання "Новая газета", посилаючись на заяву самої акторки 30 березня.

Жінка вирішила написати заяву про звільнення з театру "Современник", в якому вона грала з 1977 року. Стверджується, що вона це нібито зробила за власним бажанням.

Написано заяву ще 10 березня поточного року і цьому передувало цькування з боку співвітчизників за її політичну позицію.

Після того, як Лія Ахеджакова засудила дії Кремля щодо України та засудила війну, вона стала небажаною артисткою на батьківщині та її почали позбавляти всіх ролей.

При цьому зі своєю акторською діяльністю вона закінчувати не планує. Нещодавно у Лії Ахеджакової відбулася вистава під назвою "Мой внук Вениамин", яка заборонена на території РФ. Пройшов виступ на Кіпрі. Із самої Росії вона їхати назавжди не планує.

Позиція Лії Ахеджакової: що відомо

Російська акторка підтримує Україну починаючи з 2014 року, коли Кремль окупував Кримський півострів та частину Донбасу. Після 24 лютого минулого року вона періодично проживає в Ізраїлі та зрідка повертається на батьківщину.

Після її публічних висловлювань на неї обрушилася критика і спектаклі почали скасовувати, що, мабуть, і призвело до звільнення.

"Нове керівництво "Современника" виключило з репертуару всі спектаклі за її участю, а регіональна влада (зокрема Санкт-Петербурга) взялася забороняти виступи Лії Ахеджакової. Фактично на батьківщині її позбавили права на професію", — пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, 19 січня Лія Ахеджакова з чоловіком раптово з'явилася на похороні Інни Чурикової у Москві. Прилетіла акторка з Ізраїлю, де мешкає час від часу.