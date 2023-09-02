Погром на вулицях Тель-Альвіва: внаслідок сутичок постраждали 140 осіб (фото, відео)

За даними ЗМІ, поліція взяла ситуацію під контроль. Зіткнення відбулися між прихильниками і противниками уряду Асмери.

У суботу, 2 вересня, в Тель-Авіві сталися сутички між прихильниками та противниками уряду Еритреї. Спочатку демонстрація була мирною, але незабаром переросла в насильство. Про це повідомляє видання The Times Of Israel.

За даними ЗМІ, у сутичках постраждало приблизно 140 осіб, із них 15 у важкому стані.

Протестувальники незадоволені політикою уряду Асмери, зокрема, переглядом судової системи та реформами у сфері освіти.

"Наша демократія перебуває під небезпечною атакою з боку уряду, який руйнує наш дім. Заяви коаліції проти ЦАХАЛу, ШАБАКу, Моссаду та органів безпеки останніми тижнями демонструють, наскільки величезною є небезпека для держави Ізраїль", — наводить слова протестувальників The Times Of Israel.

Фото: Поліція Ізраїлю Фото: Поліція Ізраїлю Фото: Поліція Ізраїлю

Унаслідок зіткнень серйозно постраждали 43 людини, з них 14 у важкому стані. Тяжкопоранених прооперували й перевели в реанімацію. Загалом повідомляють про 140 постраждалих, більшість із яких перебувають у стані легкого та середнього ступеня тяжкості. Серед них є поліціянти.

Правоохоронці заарештували 39 підозрюваних серед учасників бунту, у яких виявлено зброю, сльозогінний газ і електрошокери. Ситуацію на вулицях Тель-Авіва вдалося взяти під контроль.

Мітинг вихідців з Еритреї був запланований посольством країни в Ізраїлі й влада знала про його проведення. Однак кількість протестувальників їх вразила. Представники еритрейської громади попереджали поліцію про те, що на мітингу можливе насильство, але відповідних заходів вжито не було, зазначають журналісти.

"Противники режиму проривалися через загородження, билися з поліцією, кидали каміння і паркани. Ми використовували методи дисперсії. Ми були здивовані інтенсивністю насильства", — сказав начальник поліції району Яркон Хаїм Бубліл.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що в Дагестані громадяни вийшли на мітинги через проблеми з електроенергією та водопостачанням. Коли поліція почала затримання, протестувальники відбили чоловіка — відштовхнули силовиків, які тягли його в автозак.

Раніше, 1 липня, повідомлялося, що у Франції протестувальники роздобули зброю і нападали на поліціянтів.