Б'ють поліцію і тікають: у Дагестані спалахнули заворушення проти місцевої влади (відео)

Губернатор Дагестану пояснив, що у республіці немає електроенергії через спеку та відсутність коштів на ремонт. Між тим російська прокуратура зігнорувала його пояснення і відкрила провадження — буде шукати винних.

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У Дагестану громадяни вийшли на мітинги протесту через проблеми з електроенергією та водопостачанням. Коли поліція почала затримання, протестувальники відбили чоловіка — відштовхнули силовиків, які тягнули його в автозак. Про деталі подій розповіло видання "Новая газета Европа".

Протести 17 серпня почались у селищі Семендер, розташованому неподалік від столиці Дагестану Махачкали. Люди рушили до столиці і перекрили одну з центральних вулиць — проспект Акушинського. Причина, яка примусила людей вийти на вулицю — перебої з електропостачанням та водою, які почастішали протягом останніх кількох тижнів.

Орієнтовна кількість протестувальників — близько 500. На місце подій виїхали силовики, які спробували когось затримати. У відповідь натовп дагестанців відбив мінімум одного чоловіка, якого тягнули до автомобіля для перевезення ув'язнених (так званого "автозаку").

Місцеві жителі розповіли, що електропостачання у селищі зникло три тижні тому. Особливо ускладнює ситуацію те, що у місцевості досить спекотно — температура подекуди сягає 40 градусів. Аналогічна ситуація — і в Махачкалі, і в низці інших населених пунктів Дагестану: "Усім у спеку до +40 нелегко. Це тільки в Махачкалі, а про селища та інші міста, що там твориться мовчимо", — пояснили громадяни.

Видання перелічило, де ще зникало світло і водопостачання: у місті Ізбербаш, у Махачкалі (чотири рази), у селищі Беліджі.

Населені пункти у Дагестані, де зникло світло та вода - Google maps Фото: Google Maps

Саме тоді, коли у Дагестані відбувались заворушення, губернатор національної республіки Сергій Меліков перебував у Москві. Зокрема, "РИА Новости" стверджує, що він доповідав про ситуацію в регіоні на нараді з президентом Росії Володимиром Путіним.

Після появи на вулицях протестувальників Генеральний прокурор Росії Ігор Краснов вирішив відкрити провадження за фактом частого зникнення світла та води у Дагестані. Припускає, що причина — часті відключення на підстанціях, цитує видання російського чиновника.

Надвечір у місцевих Телеграм-каналах повідомили, що у селищі, де почались заворушення, електропостачання відновили. Після цього вдоволені протестувальники розійшлись по домівках.

Зазначимо, 10 серпня очільник Дагестану визнав, що в республіці є проблеми з лінями електропостачання та з електрогенерацією. При цьому він зазначив, що грошей на ремонт немає — є лише проєкт модернізації, який будуть втілювати у столиці регіону. А причина відключень — спека і старе обладнання.

14 серпня на околиці Махачкали пролунав серія потужних вибухів, від яких загинуло 35 осіб. Російські правоохоронці мають кілька версій, чому так сталось: винен або газовий балон на АЗС, або склад селітри поруч з заправкою.

Нагадуємо, після низки вибухів у російських кораблів у Чорному морі у РФ поповз донизу курс рубля. Через кризові явища з країни почали виїжджати трудові мігранти.

Однак складна економічна ситуація не заважає Кремлю продовжувати випускати снаряди для війни в Україні: їх майструють з компонентів, які таємно привезли з-за кордону.