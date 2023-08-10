У Росії почалися віялові відключення електрики: чиновники звинувачують у всьому спеку

Віялові відключення електропостачання стались у Дагестані. При цьому влада республіки не знає, коли ремонтники відновлять роботу мереж.

Related video

Губернатор Дагестану Сергій Меліков пояснив причини віялових відключень електропостачання в регіоні. Чиновник зауважив, що у республіці нічого не оновлювалось 30 років, а найближчі ремонтні роботи проведуть лише у столиці і лише через рік. Про деталі виступу російського чиновника повідомило агентство "Интерфакс".

Меліков назвав офіційну причину віялових відключень — це "спека у регіоні", цитує агентство слова губернатора. Також він запевнив, що немає ніякого значення, які "об'єктивні" причини такої ситуації і людям до цих причин має бути байдуже: "Багато дагестанських сімей залишилися без світла, і хоч би якими об'єктивними були причини, людям від цього не легше".

Зі слів чиновника, на розв'язання проблеми кинули усі наявні сили — 56 одиниць техніки та 120 ремонтників. Крім того, усі служби переведено в посилений режим роботи. Однак цього не вистачить, щоб "вже завтра" повернути електропостачання дагестанцям.

Очільник національної республіки у складі РФ наголосив, що регіон 30 років потерпає "від низької якості електропостачання". Щоб цю 30-річну проблему вирішити, потрібно провести великий обсяг робіт і витратити значні кошти, зазначив чиновник.

Без світла досі сидить значна кількість дагестанців, нагадав Меліков. І запропонував "глянути правді в очі": гроші на ремонт російський уряд сьогодні не виділить. "Обсяги робіт і засобів надто великі, щоб ми могли обіцяти досягти поставленої мети вже завтра. Але у найближчі кілька років ми цю проблему вирішимо", — заявив він.

Схоже, що коштів на ремонт енергетичної інфраструктури вистачає лише на столицю Махачкалу, випливає зі слів голови республіки. Наприклад, на 2024 році "заплановано певні відновлювальні заходи", а програма діятиме до 2025 року.

Зазначимо, Дагестан — національна республіка на півдні Росії, у якій проживає близько 3 млн осіб. Регіон з півночі дотичний до Чечні, зі сходу — до Каспійського моря, на заході — Грузія, на півдні — Азербайджан. На території республіки 6 великих ГЕС та кілька менших, а також найбільша сонячна електростанція в Росії (згідно з даними 2013 року). Потенціальна потужність гідроелектростанцій — 55 млрд кВт*год на рік.

Нагадуємо, після атаки морських безпілотників по Новоросійськ у Росії з'явились проблеми з експортом зерна. Зокрема, після заяви Міноборони України про закриття чорноморських портів РФ, судновласники не ризикують туди заходити. Між тим розслідувачі з'ясували, що створюється тіньовий флот для вивезення російського збіжжя — для цього використовують кораблі невеликих компаній.